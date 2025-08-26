Alžirska boksarka, ki so ji očitali, da je moški, presenetila z novo podobo! Tako je videti danes

Alžirska boksarka Imane Khelif, ki je lani na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato medaljo in postala prva Alžirka z najvišjim odličjem v boksu, je svoje oboževalce presenetila z novim videzom. Na družbenem omrežju Instagram se je pojavila s spuščenimi ravnimi lasmi in nežno naličenim obrazom, kar je precej drugače od njenega običajnega videza, ki izžareva moč.

Od olimpijskega zlata do razprav o spolu

Khelif je avgusta 2024 v Parizu v finalu velterske kategorije (do 66 kg) premagala Kitajko Yang Liu in stopila v zgodovino kot prva alžirska boksarka z olimpijskim zlatom. Njeno zmago pa je zasenčila drugačna zgodba: zaradi njenega videza so se pojavili dvomi o spolu in očitki o nepošteni prednosti v ringu. V razpravo sta se vključila celo Elon Musk in pisateljica J. K. Rowling, polemike pa so hitro presegle športne okvire.

Mednarodni olimpijski komite je Khelif jasno priznal kot žensko tekmovalko, a burna razprava je privedla do sprememb v pravilih mednarodnega boksa – uvedli so obvezne preglede spola za tekmovalke.

Bi jo prepoznali?

Nova podoba Khelif, ki se po letu dni odsotnosti še ni vrnila v ring, je takoj sprožila val odzivov. Če je v Parizu delovala neustavljivo in fizično dominantno, se je zdaj pokazala v povsem drugačni luči – bolj ženstveni, mehkejši, skorajda nasprotni podobi same sebe v ringu.