Alp Navruz in Ayca Aysin Turan: dopust sta preživela sredi gozda

Prikupen igralski par, ki se je spoznal ravno ob nadaljevanki Moje sonce, ki jo spremljamo na Planet TV, se je tam tudi zaljubil in je še danes srečen. Alp Navruz in Ayça Ayşin Turan sta ravno zaključila krajše letovanje v Longosphere Glamping v Igneadi, kjer sta v osrčju gozda, daleč od oči medijev in javnosti, preživela pet dni popolne romantike. Zaljubljenca sta sicer bivala v leseni hiški, kjer prenočitev stane 400 evrov, vendar so bile počitnice sponzorirane.

Hiška sredi gozda. FOTO: Press