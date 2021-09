Ali Andrewa zapušča spomin?

Virginia Giuffre ga toži zaradi spolne zlorabe. FOTO: Reuters

Spor glede izročitve civilne tožbe britanskemu princuzaradi domnevne spolne zlorabe mladoletnice je končan. Njegovi ameriški odvetniki so namreč potrdili, da so prejeli sodne dokumente. Zdaj imajo čas do konca oktobra, da pripravijo odgovor. Prej so z vsemi sredstvi delovali proti izročitvi sodnih dokumentov in zaradi zavlačevanja ima 61-letni Andrew dodatna dva tedna za odgovor na tožbo. Tega mora sodišču v New Yorku predložiti do 29. oktobra.Američankaočita sinu kraljice, da jo je pred 20 leti, ko je bila stara 17 let, večkrat spolno zlorabil. Princ očitke zavrača in celo zatrjuje, da se Američanke sploh ne spomni. Primer je povezan s spolnim škandalom okoli milijarderja, ki je po aretaciji avgusta 2019 storil samomor. Andrew je bil večkrat Epsteinov gost, ta naj bi z nekdanjo partnericoleta in leta spolno izkoriščal​ več deset deklic in mladenk.Giuffrejeva trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. Zgodilo naj bi se v stanovanju Maxwellove v Londonu, v Epsteinovi graščini v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih.