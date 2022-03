Ali Abramovič ljubi ukrajinsko lepotico?

Ruski oligarh Roman Abramovič, ki se je zaradi prijateljevanja z Vladimirjem Putinom znašel v nemilosti britanskih oblasti, ima menda novo dekle. Kot poročajo tuji mediji, naj bi se, medtem ko Putinovi vojaki napadajo Ukrajino, sestajal s televizijsko zvezdo ruskega šova You're All P***ing Me off Aleksandro Korendyuk, ki ima ukrajinske korenine.

Njuno razmere je ruska novinarka Bozena Rynska razkrila štiri mesece pred rusko invazijo na Ukrajino.

»Novo dekle Romana Abramoviča je zelo zanimivo. V začetku leta so se pojavile govorice, da je srce oligarha osvojila Aleksandra Korendyuk. O njej ni znanega veliko, a ve se, da se ukvarja z glasbo in da se je preizkusila v vlogi igralke. Igrala je hosteso v dveh epizodah moskovske serije,« je dejala novinarka. Trdi še, da je ukrajinskega porekla.

»Ironično je, da se Abramoviča povezuje z Ukrajinko tudi po tem, ko je bil sankcioniran zaradi svojih povezav s Putinom. Lahko vidimo, kaj vidi v njej. Zveza traja že leto dni,« poroča ruski medij.

Oligarh ima za sabo že tri propadle zakone. Britanski mediji pa so ga nedavno povezovali z rusko balerino Diano Višnjevo (44).

Abramoviču so oblasti blokirale poslovanje v Veliki Britanija, kjer ima tudi nepremičnine in si lasti nogometni klub Chelsea, ki ga zaradi blokade transakcij zdaj ne more niti prodati.