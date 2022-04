Alec in Hilaria bosta še sedmič zibala: jeseni bodo objeli najmlajšega

Po mesecih kalvarije, ki jo je po usodnem streljanju na snemanju filma Rust preživljal Alec Baldwin, ima igralec končno razlog za veselje. S 25 let mlajšo izbranko Hilario sta namreč sporočila, da pričakujeta otroka, že sedmega po vrsti.

Najmlajši je star leto in pol. FOTO: Instagram

»Na poročnih prstanih imava vgraviran zapis 'midva sva najboljša ekipa' in to si doma govoriva ves čas. Ena najlepših izkušenj, ki jo najini otroci doživljajo v tako veliki družini, je zavedanje, da se lahko naša srca z vsakim novim družinskim članom še povečajo, postanejo bolj polna,« je v pogovoru za ameriško revijo dejala Hilaria, s čimer se je njen mož, ki bo v nedeljo praznoval 64. rojstni dan, povsem strinjal in dodal: »Naša ljubezen raste in raste in veselimo se, da bomo jeseni objeli našega najmlajšega.«

Hilaria neznansko uživa v svoji veliki družini. FOTO: Instagram

Novico o prihajajočem novem članu je 38-letna Hilaria delila tudi na družabnem omrežju, kjer je objavila videoposnetek para z njunimi šestimi otroki ter zraven zapisala: »V zadnjih nekaj letih je bilo veliko vzponov in padcev, zdaj pa bi z vami rada delila razburljivo in ogromno skrivnost: jeseni prihaja nov mali Baldwin. Bila sva prepričana, da je najina družina popolna, a sva se novice neverjetno razveselila. Z vami delim trenutek, ko sva povedala otrokom, in kot lahko vidite, so tudi oni strašno navdušeni.« Objava je sprožila buren odziv med njenimi sledilci, ki so ji hiteli čestitati, mnogi so jo tudi pohvalili, da je krasna mama, ki otrokom dovoli, da razvijajo svoje osebnosti, in jih pri tem tudi spodbuja.

Hilaria si je sicer vedno želela velike družine, saj ima sama le enega brata, in menda ji je bilo kot otroku pogosto dolgčas, medtem ko je Alec odraščal s tremi brati in dvema sestrama.

Hči se je razgalila

Zakonca Baldwin bosta sicer 30. junija praznovala deseto obletnico poroke. Večno zvestobo sta si obljubila komaj slabo leto po tem, ko sta se začela dobivati, in že naslednje leto sta se razveselila prvega otroka, hčerke Carmen Gabriele.

Oktobra lani je med snemanjem ubil direktorico fotografije Halyno Hutchins. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Dve leti pozneje se ji je pridružil Rafael Thomas, eno leto pozneje je sledil Leonardo Angel Charles, nato po letu in pol Romeo Alejandro David in septembra 2020 Eduardo Pau Lucas. Ali bo tudi v sedmo deček ali bo Carmen končno dobila sestrico, par še ni želel razkriti, je pa pred časom Hilaria dejala, da se njuna hči odlično razume z brati in ženske družbe sploh ne pogreša.

30. junija bosta praznovala deset let zakona.

Alec ima iz prvega zakona s stanovsko kolegico Kim Basinger še hčer Ireland, ki pa šteje že 26 let in živi na svojem. Visokorasla lepotica je že desetletje uspešna manekenka in fotomodel, krasila je naslovnice skorajda vseh pomembnejših modnih revij po svetu in se po maminem zgledu tudi gola fotografirala za kampanjo proti nošenju krzna.