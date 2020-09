Alec Baldwin že v šesto očka

REUTERS PICTURES Z mnogo mlajšo Hilario sta se poročila 2012. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Buren zakon, burna ločitev

Velika družina pomeni veliko ljubezni, pravitain, ki sta se razveselila petega skupnega otroka, hollywoodski zvezdnik pa je očka postal že v šesto.»Včeraj nas je razveselil dojenček, popoln je! Ne bi mogli biti srečnejši,« je na instagramu objavila Španka, sicer vaditeljica fitnesa in joge, ki svoje telovadne spretnosti in zahtevne položaje pogosto razgalja tudi prek družabnega omrežja. Par je povil še enega dečka, imena pa še nista razodela; v njuni družini so še dveletni, štiriletni, petletniin sedemletna, njihova polsestra, iz očetovega zakona s, pa je že 25-letna. Sloviti par ni nikoli skrival, da si želi številno družino; spoznala sta se leta 2011, leto dni pozneje sta že dahnila usodni da in naznanila, da bodo otroci hitro sledili; in res, že 2013. se jima je rodila Carmen, sledili so še štirje bratci. V minulem letu je Hilaria doživela tudi dva splava, a si je po razočaranju hitro opomogla in sklenila, da z možem ne bosta obupala. Vztrajnost se jima je vsekakor splačala, prijatelji zakoncev pa celo namigujejo, da 62-letni Alec in veliko mlajša, 36-letna Hilaria še nista rekla zadnje.Alec Baldwin, eden od štirih slovitih bratov, vsi so igralci, se je na začetku devetdesetih zaljubil v krasotico Kim Basinger, 1993. sta dahnila usodni da. Oba takrat že zelo blizu vrhunca slave sta veljala za zlat hollywoodski par, ki ga je kronalo še rojstvo hčerke 1995., a se je zakon po nekaj letih začel majati in zvezdnika sta se znašla sredi bridke ločitvene bitke za skrbništvo nad Ireland in premoženje. Leta 2002 sta se vendarle sporazumela, a zaradi nadaljnjih nesoglasij sta večkrat javno pljuvala drug po drugem; Baldwin je kritiziral umazane odvetnike, ki so se grdo okoristili z obema v postopku in ženo obrnili proti njemu, v medije je pozneje pricurljal celo posnetek igralca, kako prek telefona žali svojo lastno hčer. Baldwin se je za izbruh opravičil, pozneje pa pojasnil, da so ga dogovori po ločitvi preprosto spravili ob živce; zapravil je milijone, se preselil z vzhodne obale na zahodno, da si je lahko zagotovil redne stike z otrokom, in kariero potisnil na stranski tir, pa še ni zadostovalo. Prepiri so ga skorajda potisnili čez rob, saj je razmišljal celo o samomoru, a si je pravočasno priskrbel pomoč.Baldwin, ki je nekoč blestel na velikih platnih, ima zadnja leta raje televizijo. Komična serija 30 Rock mu je prinesla dva emmyja, oponašanje predsednikamed slovito oddajo Saturday Night Live pa še enega.