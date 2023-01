Alec Baldwin bo obtožen uboja, grozi mu zaporna kazen

Igralec Alec Baldwin in strokovnjakinja za orožje bosta obtožena nenamernega uboja zaradi smrti snemalke na sceni filma v Novi Mehiki, je danes sporočilo tožilstvo, ki je po preiskavi ugotovilo, da sta bila oba kazensko malomarno, zaradi česar da je prišlo do tragedije.

Okrožna tožilka v Santa Feju v Novi Mehiki Mary Carmack-Altwies je povedala, da gre za kaznivo dejanje četrte stopnje, ki se v skladu z zakonom Nove Mehike kaznuje s kaznijo do 18 mesecev zapora in 5000 dolarji kazni.

Strokovnjakinja za orožje Hannah Gutierrez Reed bi morala na snemanju vesterna Rust 21 oktobra 2021 preveriti, da pištola, s katero je mahal in streljal Baldwin, ni bila napolnjena s pravimi ampak slepimi naboji.

Baldwin se je pred začetkom snemanja ukvarjal s pištolo, meril sem in tja ter pritisnil sprožilec, zadel snemalko Halyno Hutchins in jo ubil. Pri tem je še ranil režiserja Joela Souzo. Zagovarja se, da je bil prepričan, da pištola nima pravih nabojev.

Odvetnik igralca: gre za veliko pravosodno napako

Carmack-Altwiesov je povedala, da bodo obtožnice vložene do konca januarja ter da bosta Baldwin in Gutierrez Reed dobila poziv na sodišče. Povedala je, da se bodo tožilci odpovedali veliki poroti in se bodo zanašali na sodnika, ki bo ugotovil, ali obstaja verjeten razlog za začetek sojenja. To pomeni, da se lahko sodnik odloči tudi, da sojenja ne bo.

Baldwinov odvetnik je obtožnico že označil za veliko pravosodno napako. »Igralec ni imel nobenega razloga, da bi verjel, da je v pištoli - ali kjer koli na snemanju - pravi naboj. Zanašal se je na strokovnjake, s katerimi je sodeloval. Proti tem obtožbam se bomo borili in zmagali,« je izjavil odvetnik Luke Nikas.

Odvetnik Gutierrez Reedove pa je dejal, da so obtožbe rezultat zelo pomanjkljive preiskave in netočnega razumevanja vseh dejstev.

Orožarka se brani s trditvijo, da sama ni napolnila pištole s pravim nabojem, ampak je bila žrtev sabotaže. Pod drobnogledom je tudi dobavitelj streliva.