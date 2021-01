Albert naj bi imel še tretjega nezakonskega otroka

Afera v Braziliji

Vse, kar hočem, je, da opravi test očetovstva, da bo moja hči končno vedela, kdo je njen oče.

Monaška princesaje sredi decembra šokirala vse, ko se je na enem od uradnih dogodkov pojavila z za članico kraljeve družine zelo neobičajno pričesko – napol obrito glavo. Takoj so se razplamtele govorice, da v njenem devetletnem zakonu s princemni vse v redu, saj je še posebno za ženske značilno, da se za drastično spremembo videza odločijo, ko v njihovem življenju, običajno ljubezenskem, zaškripa. Mnogi so na enem od zadnjih uradnih dogodkov lanskega leta opazili tudi, da je princesa, ki v javnosti nikoli ni prav pokala od sreče in veselja, videti še bolj otožna in utrujena kot običajno.Opažanja in govorice pa, kot se je izkazalo nekaj dni pozneje, le niso bili povsem iz trte izviti. Pojavila se je namreč ženska, ki trdi, da je princ Albert oče njene hčerke, kar bo poskušala dokazati tudi na sodišču. Charlene je to zagotovo močno prizadelo, saj se ni zgodilo prvič, da njenega moža obtožujejo prešuštva, ima tudi dva nezakonska otroka, a tokrat je vse skupaj za 42-letno Charlene še bolj boleče, ker naj bi se Albert z žensko, ki trdi, da je rodila njegovega otroka, dobival, ko je že dvoril tudi njej, čeprav takrat njuna zveza menda še ni bila resna. Žensko, po rodu Brazilko, ki pa se je medtem preselila v Italijo, je spoznal leta 2004 v nočnem klubu v Riu de Janeiru in se z njo spustil v vročo afero, ki je trajala kar nekaj časa, ko je princ izvedel, da je zanosila, pa naj bi se je po hitrem postopku znebil.Princ seveda vse zanika, tako afero kot tudi, da bi bil oče zdaj 15-letnega dekleta, in pravi, da bi ženska rada le prišla do njegovega denarja. »Nisem izsiljevalka in princa Alberta nikoli nisem prosila za denar. Vse, kar hočem, je, da opravi test očetovstva, da bo moja hči končno vedela, kdo je njen oče,« pa prek svojega odvetnika sporoča ženska. Albert je sicer zanikal tudi očetovstvo preostalih dveh nezakonskih otrok, a se je izkazalo, da sta oba njegova. Ali enako velja za 15-letnico, bo jasno naslednji mesec, ko se v Milanu začne sodni postopek.Dekle, ki zaradi varovanja zasebnosti v medijih ostaja anonimna, je princu konec septembra menda osebno pisala, delček pisma pa je našel pot v javnost: »Ko sem imela pet ali šest let, sem mamo začela spraševati, kje si in zakaj te ni z nama. Imam namreč prijatelje, ki imajo oba starša, in ne razumem, zakaj sem morala jaz odrasti brez očeta, zdaj, ko sem te našla, pa me nočeš niti videti.« Kot je zapisano v dokumentih, ki jih je prejelo italijansko sodišče, je Albert omenjeno žensko spoznal septembra leta 2004, ko je bil na potovanju v Združenih državah Amerike, vmes pa je odletel še v Brazilijo, da bi užival v tamkajšnjem nočnem življenju. Z njo se je nekaj časa sestajal v New Yorku, nato pa jo je povabil v Evropo, da bi mu bila bližje. Spremljala ga je celo v Rusijo, kjer naj bi spoznala predsednika, je pa to bilo tudi njuno zadnje skupno potovanje. Ko se je po 14 dneh vrnila v Brazilijo, je namreč ugotovila, da je noseča, in razmerja je bilo konec.