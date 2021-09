Albert javno o zakonu, Charlene izgubila zavest

V Afriko je odšla, da bi si ogledala, kako poteka delo, ki ga tam opravlja njena dobrodelna organizacija. FOTO: Instagram

10.

obletnico poroke sta praznovala letos.

To, da ni odšla v naglici in ker bi bila na koga jezna, ne pomeni, da se ne pripravljata na ločitev.

Po mesecih ugibanja in celo javnih pozivov njegovih rojakov se je monaški princle odločil spregovoriti o svojem zakonu. Princesaje namreč že štiri mesece v Republiki Južni Afriki, kjer so jo Albert in otroka obiskali samo dvakrat, zato so se seveda pojavile govorice, da je njunega zakona konec oziroma da se ta hitro približuje.Da se pripravljajo na ločitev, je pred časom medijem povedal celo vir iz monaške palače. Charlene se sicer ves čas, odkar uradno iz zdravstvenih razlogov ne sme odpotovati nazaj k družini, trudi, da bi javnost prepričala, da je v njenem zakonu vse v najlepšem redu, da pogreša moža in otroka ter da komaj čaka, da se znova snidejo.»Ni odšla v naglici, ker bi bila jezna name ali na koga drugega. V Republiko Južno Afriko je odšla, da bi si ogledala, kako poteka delo, ki ga tam opravlja njena dobrodelna organizacija, nato je želela preživeti še nekaj časa z bratom in prijatelji, ki živijo tam,« je povedal Albert in pojasnil, zakaj je o vsem skupaj tako dolgo molčal: »Mislil sem, da se bodo govorice prej ali slej polegle. Običajno tako tudi je. Zavedam se, da sva s Charlene lahki tarči, ker najino življenje večinoma poteka pred očmi javnosti, a nisem si mislil, da bodo ugibanja šla tako daleč in da se bodo ljudje tako dolgo ukvarjali z najinim zakonom.«Čeprav je storil, kar so od njega želeli Monačani, torej končno spregovoril o Charlene in njeni odsotnosti, pa jih z odgovorom ni zadovoljil. »Vse lepo in prav, a še vedno ne vemo, kaj je z njima. To, da ni odšla v naglici in ker bi bila na koga jezna, ne pomeni, da se ne pripravljata na ločitev,« se je na družabnem omrežju oglasil študent iz Monte Carla. »To ni odgovor. To ni nič,« pa se je strinjala Francozinja, ki je dodala, da bo očitno treba počakati, da čas pokaže, kaj se s parom, ki je julija praznoval deseto obletnico poroke, zares dogaja.Charlene se je medtem znova znašla v bolnišnici, le nekaj dni potem, ko so mediji objavili pogovor z Albertom. Prvič so ji morali maja operirati sinuse, zato ji je zdravnik odsvetoval potovanje z letalom ter priporočil, naj raje okreva kar v Afriki. Zdaj pa naj bi jo z reševalnim vozilom odpeljali na urgenco, ker da je nenadoma izgubila zavest. Zakaj, ni znano, a je v bolnišnici menda ostala le dva dni, njeno stanje pa da je stabilno.