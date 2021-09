Alanis Morissette je bila žrtev pedofilov

Ni molčala, le slišana ni bila. FOTO: Osebni Arhiv

Ni molčala

Kanadska rockerica je prepričana, da je v glasbeni industriji še več spolnega nadlegovanja kot v filmski. FOTO: Osebni Arhiv

Dokumentarec, ki je v teh dneh doživel premiero na filmskem festivalu v Torontu, se osredotoča na pevkin album Jagged Little Pill in glasbeno turnejo, ki je spremljala izid.

Bilo je konec 80. let, ko je komaj 15-letnazačela delati prve korake v svet glasbe. Snemala je demo posnetke in glasbene videe, vse z gorečo željo v srcu, da podpiše tisto prvo snemalno pogodbo, ki bi ji vrata v svet glasbe odprla na stežaj.In trdo delo, združeno z močno željo, se je kanadski pevki obrestovalo, saj je že pri 16 začela snemati prvi album – tega so sicer izdali zgolj v njeni domovini –, s tretjim albumom pet let kasneje pa je zadela žebljico na glavico in se s ploščo Jagged Little Pill, prodano v 33-milijonski nakladi, zavihtela med najbolj svetleče svetovne glasbene zvezde.A kot se je na prvi pogled zdelo, da živi sanje, so bile te pomešane z nočno moro, ki pa si je ni priznala niti sama. »Potrebovala sem leta terapije, da sem si sploh priznala, da sem bila žrtev,« je v novem dokumentarcu Jagged razkrila, da je bila kot najstnica večkrat posiljena. »Govorila sem si, da sem v odnose privolila. Dokler me niso opozorili, da sem bila stara komaj 15 let, ko v spolne odnose še ne moreš privoliti.« Tista meja, ko so mladostniki (zakonsko gledano) lahko privolili v seks, je bila v Kanadi tedaj namreč 16 let. »Zdaj vem, da so bili to pedofili in da so ta dejanja veljala za posilstvo mladoletnice.«Dejstvo, da so jo spolno zlorabili starejši moški, katerih identitete v dokumentarcu sicer ne razkrije, je že pred 32 leti zaupala peščici, a so njene besede naletele na gluha ušesa. »Običajen odziv je bil, da so vstali in odšli iz sobe,« je povedala Alanis in dodala, da z razkritjem travm ni čakala tri desetletja. »Nihče me ni poslušal ali pa so vse ignorirali, saj so se bali, da bodo sicer ogrozili svoje delo. Ne gre za to, da bi ženske molčale, težava je v naši kulturi, ki nas ne sliši! Ki nas ne želi slišati!« Pri tem pa je še dodala, da njen primer nikakor ni osamljen, saj da je v zabavni industriji spolna zloraba takšne ali drugačne vrste prej pravilo kot izjema. Še posebno v svetu glasbe. »Z vsako osebo, s katero sem delala, se je prej ali slej zgodil preobrat. Ali so se poti razšle ali pa naju je združila neka velika skrivnost, ki ne sme nikoli priti na plan.«Morissettova je prvič javno in glasno povedala, da je bila mladoletna žrtev posilstva. A nikakor ni prvič, da je prst uperila proti gnilemu drobovju zabavne industrije, ki je prežeta z zlorabo. »Skoraj vsaka ženska v svetu glasbe je bila na neki točki žrtev nadlegovanja, napada ali posilstva. To je vseprisotno, še celo bolj v glasbi kot pri filmu. Le pomislite – seks, droge in rock'n'roll. To vam pove vse. Rock'n'roll je že po definiciji prostaški, poten in agresiven!« je dejala lani v sklopu gibanja MeToo proti spolnemu nadlegovanju.Podobno je plenilsko kulturo zabavne industrije ujela tudi v broadwayski predstavi Jagged Little Pill, v katero je kljub pomislekom in nasprotovanju marsikoga vključila prizor spolnega napada, v katerega so bili vključeni najstniki. »Naletela sem na več pomislekov. Mnoge je skrbela primernost tega, da o spolnem napadu spregovorimo v predstavi. A moj že prvi odziv na to je bil, da se govorjenju o tem sploh ogniti ne moremo! In čemu bi tudi se? Tudi sama sem namreč imela s tem izkušnje in me o tem ni strah ali sram spregovoriti,« je dejala in dodala, da se ji je to zdelo nujno vključiti, saj lahko zgolj z govorjenjem o sicer bolečih in tabu temah razgradimo stigmo, ki se je ustvarila okoli njih.