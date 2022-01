Akijevi mami ni nihče sporočil, da je sin umrl: V šoku smo, pričakovali smo ga

V soboto je glasbeni svet pretresla nenadna smrt legendarnega pevca glasbene skupine Parni valjak Akija Rahimovskega. Žalostno novico so prek družbenih omrežij sporočili člani skupine. Šestinšestdesetletni pevec je umrl v Novem mestu, potem ko mu je zjutraj postalo slabo. Odpeljali so ga v novomeško bolnišnico, a je bila pomoč zaman.

Nihče pa, kot kaže, ni imel srca, da bi žalostno vest sporočil njegovi mami, ki živi v Skopju, povzema srbski portal Republika.

»Pevec je že načrtoval pot v Makedonijo, saj je želel videti mamo, ki je v slabem zdravstvenem stanju. V šoku smo, da se je to zgodilo, pričakovali smo ga. V petek sem se slišal z Akijem, ki me je prosil, da pridem ponj na letališče v Skopju. Njegova mama je precej slaba in si jo je želel vsaj še enkrat videti. Odleteti bi moral v nedeljo popoldne,« je povedal Zdravko Sitnovski Sitna, glasbenik in Akijev prijatelj, piše Republika.

Akijeva mama živi v domu za ostarele. »Zelo se je veselila prihoda svojega sina. V domu je vsem povedala, da prihaja njen sin, in zaposlene prosila, naj jo za ta dogodek uredijo. Mami takrat niso še ničesar povedali,« je dejal Sitnovski.

Zadnje slovo od pevca Akija Rahimovskega bo ta četrtek ob 15. uri. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v ožjem krogu prijateljev in družine, pokopan pa bo na zagrebškem pokopališču.