Affleck o zakulisju kultne Kitajske četrti

Predelava literarne uspešnice

Kitajska četrt

Spomnimo. V filmu se Jack Nicholson prelevi v zasebnega detektiva, ki ga skrivnostna lepotica v podobi Faye Dunaway najame, da sledi njenemu možu, za katerega je prepričana, da ji natika roge. Zapleteno in skrivnostno pa postane, ko tarčo Jackovega preiskovanja umorijo.

Misteriozna noir mojstrovina izpod prstovKitajska četrt (Chinatown) z briljantnimainv glavnih vlogah se je zasluženo zavihtela na prestol najizjemnejših filmov leta 1974, še danes pa se o njem govori kot o enem najboljših filmov vseh časov.In prav v drobovje nastajanja tega izjemnega dosežka sedme umetnosti se bo zdaj spustil, ki se po štiriletnem premoru vrača na režijski stolček. A čeprav se je odločil posneti film o filmu, ima zasnova še precej večji potencial od zgolj igranega dokumentarca o nastajanju hita Chinatown. To je bil namreč tudi čas, ko je bila razgaljena zasebnost Polanskega, ki ga je tedaj preganjal brutalni umor njegove visoko noseče žene, žrtve morilske Mansonove družine.Čas meteorskega uspeha Jacka Nicholsona. In čas tektonskih premikov v Hollywoodu, še preden je v filmski meki nastopila era sodobnih, modernih blockbusterjev.Zvezdnik, ki mu je film Dobri Will Hunting zprinesel oskarja za najboljši izvirni scenarij, uspešnica Argo pa oskarja za najfilm, si je zadal precejšen izziv. Na veliko platno prenesti literarno uspešnico Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, v kateri je avtorpopisal nastajanje Kitajske četrti, seveda umeščeno v čas in okolje, v katerih jo je Polanski ustvarjal.»Imamo Jacka Nicholsona na kariernem vrhuncu, ki se je ravno spustil v skoraj filmsko, a na propad obsojeno romanco z. Roman Polanski, žrtev in plenilec, se tedaj vrne v Los Angeles, v mesto umora žene Sharon, kaj hitro pa ga začne vsrkavati v spiralo samouničenja. Nato vročična pogajanja producentain, seveda, briljanten scenarij.« Tako gre kratek povzetek dokumentaristično spisane knjige, za odkup filmskih pravic se je potegoval, ki se bo skupaj z Affleckom in pod okriljem studia Paramount Picture usedel na produkcijski stolček. Affleck pa bo ob produkcijski vlogi knjigo tudi priredil v scenarij in prevzel režijo.Kdaj se bo začela produkcija, še ne vemo. Eno glavnih vprašanj pa ostaja, kateri igralci si bodo drznili prevzeti zahtevne vloge hollywoodskih težkokategornikov Nicholsona, Dunawayeve, Hustonove in Polanskega.