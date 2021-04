Adrenalinske podvige odslej izvaja sam

Le kateri moški ne bi želel biti videti kot Brad Pitt? Ali se vsaj obleči kot on.

Nikakršnega dvoma ni, da je na pogled vreden greha, ne nazadnje seredno pojavlja na lestvicah najlepših in najbolj seksi zemljanov. A narava ga ni obdarila le z lepoto, v svetu filma mu je uspelo tudi zaradi izjemnega igralskega talenta, kar je začel dokazovati že zgodaj, s prvo oskarjevsko nominacijo za film 12 opic že pred četrt stoletja, še leto prej pa mu je romantična Jesenska pripoved prinesla nominacijo za zlati globus.A čeprav mu kritiška srenja od tedaj redno prikimava z nominacijami za najrazličnejša odličja, je prvega oskarja po skupaj štirih nominacijah osvojil šele lani. Ta najbolj čislani zlati kipec pa mu je prinesla vloga kaskaderja v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, in kot se zdaj zdi, morda niti ni bilo tolikšno naključje, da si ga je prislužil prav s kaskadersko vlogo.Če ne bi bil igralec, bi namreč prav lahko bil kaskader. Tako je zdaj prepričal vsaj režiserjain koordinatorja kaskaderskih podvigovpri svojem najnovejšem filmskem projektu Bullet train, v katerem je večino adrenalinskih scen namesto dvojnika opravil kar sam. »Rojen atlet je,« je nad njim navdušen Rementer.Bradov prihajajoči film – sicer je to prvi projekt, h kateremu je pristopil po uspešnici Bilo je nekoč ... v Hollywoodu – temelji na noveli japonskega pisca, ki sledi skupini poklicnih morilcev, ki se znajdejo na vlaku proti Tokiu. To je knjižna zasnova, kaj več pa o filmski priredbi ni znanega, razen da je Brad prevzel vlogo enega izmed petih poklicnih morilcev, ki imajo vsi isto nalogo, le da tega ne vedo. Da bo na filmskem traku veliko krvave akcije, je logično, prav tu pa naj bi do izraza prišel Bradov talent, za katerega doslej nismo vedeli.»Okoli 95 odstotkov vseh telesnih podvigov, večinoma gre za pretepe, je izvedel sam. Da je rojen atlet, je zvezdnikovo igro komentiral Rementer, čeprav ima vsaj tolikšen pomen tudi mnenje režiserja. Ne le ker bdi nad filmom, ki je v zaključnih fazah snemanja, temveč predvsem, ker je Leitch kariero v sedmi umetnosti začel kot kaskader. Ne kot kateri koli, ampak si je ime začel ustvarjati prav kot Bradov dvojnik. Pri zahtevnejših prizorih je namesto hollywoodskega težkokategornika vskočil pri filmih, kot so Mehikanka, Gospod in gospa Smith, Oceanovih 11, Troja in Klub golih pesti, vsi so izdatno zabeljeni z akcijo.Bradovo ime in dejstvo, da ga bomo v Bullet trainu lahko videli med pretepi, kako napenja mišice in se znoji, ni edini magnet, ki skoraj zagotavlja polne kinodvorane. Tudi preostanek igralske zasedbe je podobno zveneč, saj se v filmu pojavijo oskarjevka, oskarjevski nominiranec, nominiranki za emmyjainin. »Pri nobenem filmu še nisem naenkrat sodeloval s toliko zvezdniki, ki so hkrati tudi vsi odlični v telesnih izzivih. Vsi so velik del kaskaderskih podvigov prevzeli na lastna ramena,« pravi Rementer, ki obljublja vrhunsko in povsem izpiljeno akcijo.Za film se je Brad Pitt v teh dneh torej prelevil v izvrstnega pretepača. Za ugasnjenimi kamerami pa se je lotil galantnejšega in nežnejšega podviga. Moči je združil z modno znamkoBrioni, usmerjeno v krojenje prestižnih moških oblačil, za katero je ob sodelovanju z vrhunskimi oblikovalci ustvaril kolekcijo. »Sodelovanje z Bradom je bila priložnost, da ustvarimo nekaj udobnega in lahkotnega, a nam za to ni bilo treba žrtvovati elegance, stila in prefinjenosti.«Z igralčevim sodelovanjem so ustvarili kolekcijo sedmih oblačilnih kosov, takšnih, ki bi jih nosil tudi Brad. Še več, takšnih, ki jih nosi, saj je v omenjeno linijo zajeta skoraj kopija elegantne moške obleke v treh delih, kakršno je hollywoodski lepotec imel na lanski podelitvi oskarjev. In da bo vsak, ki si bo privoščil kak kos igralčeve linije, prepričan, da tudi v resnici nosi nekaj, kar bi z veseljem oblekel tudi Brad, sta v blago všiti začetnici BP.