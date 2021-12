Adele necepljenim oboževalcem prepovedala na koncert

Sredi oktobra se je s skladbo Easy On Me v velikem slogu na glasbeno sceno vrnila Adele. Njen novi album 30 so njeni najbolj zvesti oboževalci dolgo težko pričakovali, še bolj težko pa so pričakovali njene nastope, ki pa se jih, kot kaže, tisti, ki ne bodo cepljeni, ne bodo mogli udeležiti. Adele je namreč po poročanju The Suna sprejela odločitev, da na njene koncert, ki se začnejo 21. januarja, tisti, ki niso polno cepljeni, ne bodo mogli.

»Organizatorji koncerta zahtevajo, da so udeleženci dogodka cepljeni (da je minilo 14 dni od prejema zadnjega odmerka) in da imajo potrdilo o negativnem testu, ki so ga opravili v 48 urah pred dogodkom. Za udeležbo sta potrebna dokazilo o cepljenju in dokazilo o negativnem testu,« piše na spletni strani Ticketmaster, kjer prodajajo karte za njene koncerte. Dodali so še, da samotestiranje, ki ga lahko posameznik opravi na domu, ne ustreza pogojem.

Adele, ki je napovedala veliko svetovno turnejo, je dejala, da je trenutno stanje preveč nepredvidljivo in da si ne želi, da bi kdo na njenem koncertu bil prestrašen, prav tako pa si ne želi, da bi staknil covid.

Kot kaže, je za zdaj Adele ena izmed prvih, ki se je odločila za tako drastične omejitve na svojih koncertih. Sir Rod Stewart svojim necepljenim oboževalcem dovoli udeležbo na koncertih, a morajo nositi masko. Ob prihodu na prizorišče udeležencem koncerta izmerijo temperaturo. Trenutno je brez omejitev napovedan tudi koncert Stinga.