Adam Sandler v trenirki na oskarjih?! Voditelj O’Brien ga je postavil na zatožno klop

Pa je za nami še ena podelitev nagrad Ameriške filmske akademije. Dobitniki in dobitnice oskarjev so znani, poznamo osmoljence, kot je Demi Moore, ki je s kislim nasmeškom pospremila razglasitev zmagovalke za najboljšo žensko vlogo, obstajajo pa tudi ustvarjalci, ki jih Akademija prepogosto spregleda. Takšna je tekstopiska Diane Warren, ki je že šestnajstič izvisela pri oskarjih za najboljšo izvirno pesem. In to še ni vse, to je bil že njen osmi zaporedni neuspeh na podelitvah zlatih kipcev; prvič je bila zanj nominirana že leta 1987, ko je imela 30 let.

Tokrat je bila v igri s pesmijo The Journey iz Netflixove vojne drame The Six Triple Eight. Oskarja za najboljšo izvirno pesem sta prejela zakonca skladatelj Clément Ducol ter pevka in avtorica besedila Camille za pesem El Mal iz filma Emilia Pérez. S šestnajsto neuspešno nominacijo je Diane Warren zrušila dosedanji rekord v tej kategoriji, ki si ga je od lanskega leta delila s petnajstkratno osmoljenko, že pokojno Marilyn Bergman, ter se izenačila z dosedanjim rekorderjem Gregom P. Russllom, za katerim je 16 neuspešnih nominacij v kategoriji za najboljše mešanje zvoka.

Halle Berry mu je takole vrnila poljub izpred 22 let. Zaploskala ji je tudi Brodyjeva žena Georgina Chapman. FOTO: Academy/Instagram

No, Warrenova se lahko vseeno potolaži z lepimi uspehi: prejela je že emmyja, dva zlata globusa in grammyja, napisala pa je tudi besedila več uspešnic z vrha ameriške glasbene lestvice, med njimi If I Could Turn Back Time pevke Cher iz leta 1989 in I Don't Want to Miss a Thing rockerjev Aerosmith iz leta 1998. Od leta 2001 ima zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, leta 2002 pa je dobila častnega oskarja, ki ima sloves nekakšne tolažilne nagrade.

Maščevanje na rdeči preprogi

In kaj zanimivega se je še zgodilo na podelitvi? Igralka Halle Berry, denimo, je več kot dve desetletji čakala, da bo Adrienu Brodyju, ki je letos prejel oskarja za glavno vlogo v Brutalistu, vrnila milo za drago. Pred 22 leti je takrat 29-letni Brody iz njenih rok prejel svojega prvega oskarja za film Pianist: takrat jo je strastno objel in poljubil naravnost na usta. Lepotica je osupnila, publika prav tako. Gibanja #jaztudi takrat še ni bilo.

Adam Sandler je prišel v športnih oblačilih, kar je v besednem dvoboju s Conanom O'Brienom sprožilo salve smeha. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Ko je Brody dajal izjavo za eno od medijskih hiš, se je Halle prikradla do njega in mu vrnila poljub – naravnost na usta. A še preden je prišla do njega, se je obrnila k Brodyjevi partnerici Georgini Chapman in ji rekla: »Oprosti, Georgina, to moram narediti. Dvaindvajset let sem čakala, da ga dobim na rdeči preprogi in mu prilepim enega.« Po poljubu presenečenja sta se igralca prijateljsko objela, pa tudi Georgina se jima je nasmehnila in jima zaploskala.

Ko smo že pri Brodyju: igralec je imel rekordno dolg govor, trajal je pet minut in 40 sekund, kar je za deset sekund dlje od dosedanjega rekorda iz leta 1943, ki ga je postavila britansko-ameriška igralka Greer Garson ob prejemu nagrade za vlogo v filmu Gospa Miniver. No, Brody je poskrbel še za en incidentek, ko je ob odhodu na oder iz ust vzel žvečilni gumi in ga vrgel ženi.

Julia Fox je vzbujala pozornost s prosojno obleko. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Za humoristični vložek sta poskrbela voditelj podelitve Conan O'Brien in komik Adam Sandler, ko se je prvi obregnil ob drugega, češ, kakšen pa si. Sandler je namreč prišel oblečen v košarkarske kratke hlače in svetlo modro jopico s kapuco. Sledila je zabavna izmenjava mnenj, nakar je Sandler demonstrativno odšel iz dvorane, prej pa je še objel igralca Timothéeja Chalameta in glasno zavpil: »Chalameeeeet!«

Adrien Brody med govorom, ki je trajal 5 minut in 40 sekund. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Na rdeči preprogi oziroma pooskarjevski zabavi revije Vanity Fair so pozornost zbujala izbrana večerna oblačila gostov in predvsem gostij; izstopala je italijansko-ameriška igralka Julia Fox, ki se je pojavila v prosojni obleki, na kateri so občutljive točke zakrivali le lasje oziroma lasni podaljški. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili komentarji, da je verjetno hotela konkurirati partnerici ameriškega raperja Kanyeja Westa Bianci Censori, ki se je na nedavni podelitvi grammyjev pojavila v prosojni obleki, ki ni ničesar skrivala.