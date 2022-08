A$AP Rocky bo odgovarjal za streljanje (FOTO)

Pred tremi meseci je s srčno izbranko Rihanno zakorakal na pot starševstva, zdaj pa se vse bolj dozdeva, da bo raper A$AP Rocky zamudil vsaj delček sinovega odraščanja. Že pretekli teden se je jezik namreč razvezal njegovemu nekdanjemu prijatelju in glasbenemu kolegu Relliju s pravim imenom Terell Ephron, češ da je on tisti, v katerega je zvezdnik lansko leto večkrat ustrelil in ga pri tem lažje ranil, zdaj pa se je za vložitev obtožnice odločilo še losangeleško tožilstvo.

Rihanna je z A$AP Rockyjem nedavno dobila sinčka. FOTO: Walik Goshorn/media Punch/instarimages.com

»Sprožiti strelno orožje na javnem kraju je resen prestopek, ki ima lahko tragične posledice ne le za tarčo streljanja, pač pa tudi za povsem nedolžne mimoidoče in obiskovalce Hollywooda,« je dejal losangeleški okrožni tožilec George Gascon ter dodal, da so se po temeljitem pretresu dokazov odločili za kazenski pregon zvezdnika.

Namerno streljal

Zgodba se je začela novembra lani, ko se je besedni obračun dveh na eni od hollywoodskih ulic prevesil v oboroženi napad. Eden od ljudi, vpletenih v spor, je tedaj, ko so čustva v prepiru nadvladala razum, potegnil za pištolo in trikrat, morda štirikrat ustrelil. K sreči ne usodno, ena izmed krogel je drugega le oplazila, strelec, za katerega se je izkazalo, da je A$AP Rocky, pa je v družbi še dveh kolegov nato pobegnil s prizorišča.

Policija je potrebovala štiri mesece, da je zbrala dovolj dokazov, da je zvezdnika aprila aretirala in s preiskovalnim nalogom prečesala njegovo domovanje, a je raper takoj po položeni varščini v višini dobrega pol milijona evrov zadihal zrak svobode. Morda je celo mislil, da bo sčasoma vse potihnilo, dokler se pretekli teden tarča njegovega streljanja vendar ni opogumila in javno spregovorila. Z imenom in priimkom.

Proti zvezdniku, s katerim sta bila del newyorškega hiphoparskega kolektiva A$AP Mob, se je ustreljeni Relli odločil vložiti civilno tožbo. Po njegovih besedah ga je Rocky pod pretvezo, da zgladita nesporazum, zvabil na prosto, na ulico, »po pogovoru pa je brez kakršne koli provokacije, opozorila ali razloga na plan potegnil pištolo in v kolega namerno večkrat ustrelil,« trdijo Terellovi odvetniki. Rellija so zadeli drobci naboja, zato je potreboval zdravniško oskrbo, a največjo rano je strelski incident prizadejal njegovi glasbeni karieri. Zaradi sodelovanja s policijo – čeprav do nedavnega njegovo ime sploh ni privrelo na plan – so ga v njegovih krogih namreč označili za ovaduha, zato je postal tarča groženj s smrtjo, njegova kariera pa je utrpela nepopravljivo škodo.

Srečo svežepečenih staršev je skazil kazenski pregon zaradi napada s strelnim orožjem. FOTO: Profimedia

Zaradi tega Relli od raperskega kolega zahteva najmanj 25 tisočakov odškodnine. A še preden je svežepečeni očka dobro prebavil udarec s civilno tožbo, se je ta teden oglasil losangeleški tožilec, ki se je, kot rečeno, odločil za kazenski pregon. Uradno je bil že obtožen.

Kako se bo zgodba razpletla, bomo videli, a tožilstvo do zvezdnika najverjetneje ne bo najbolj milostno. Tudi zato, ker to ni bil njegov prvi nasilni izbruh. Julija 2019 se je na stockholmskih ulicah s svojima osebnima stražarjema s pestmi in brcami namreč spravil nad Mustafa Jafarija. Porezali so ga z razbito steklenico, v bolnišnici je pristal z zlomljenim rebrom in več ranami ter urezninami.

Rihanna je očitno magnet za slabe fante. Oče njenega otroka je obtožen napada s strelnim orožjem, bivši Chris Brown pa jo je leta 2009 zaradi težkih pesti spravil v bolnišnico.

Zvezdnik se je takrat skliceval na samoobrambo, a so ga švedske oblasti vseeno spoznale za krivega napada. Se je pa Rockyju takrat uspelo ogniti ječi, sodišče mu je namreč prisodilo le pogojno zaporno kazen, a pod pogojem, da česa podobnega ne zakrivi več.