61 tisočakov za kocine

Saj ni res, pa je, bi nemara dejali, če ne bi šlo za kontroverzne zbiratelje, ki so za bizarne predmete ali celo ostanke, ki so pripadali slavnim osebnostim, pripravljeni odšteti bogastvo. Očitno nesporni kralj sedemdesetih let minulega stoletja, ki bi letos dopolnil 86 let, tudi v sodobnem času še sproži evforijo. Prejšnji teden so enega znanih kombinezonov Elvisa Presleyja, ki ga je nosil na svojih znamenitih predstavah na Madison Square Gardnu leta 1972, prodali za več kot 840 tisoč evrov, a očitno se lepijo tudi na njegove posmrtne ostanke.





Bogastvo za kozarec dlak. FOTO: Kruse GWS Auctions

Kozarec kraljevih las z obsežno dokumentacijo, s katero so dokazali, da ne gre za umetno krzno, saj da je Elvisu lase ostrigel njegov osebni brivec, je v rokah oboževalca pristal za 61 tisoč evrov. »To ni zgolj pramen las, ampak ogromen šop v velikosti žogice za bejzbol,« je dragoceni spominek opisal dražitelj. Kozarec s kraljevimi lasmi je šel na dražbo po skoraj 20 letih, nazadnje so ga prodali za skoraj sto tisočakov.