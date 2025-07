49-letna zvezdnica odkrito o seksu s 26-letnikom: »Bilo je neverjetno!«

Igralka Charlize Theron (49) je razkrila, da je pred kratkim imela »neverjetno seksualno izkušnjo« s 26-letnim moškim, ki ji je po njenih besedah dal nov zagon v življenju. Med epizodo podkasta Alexa Coopera Call Her Daddy je Theron povedala, da je verjetno v celem življenju imela »le tri avanture za eno noč«.

Nato je dodala: »… ampak pred kratkim sem seksala s 26-letnikom in bilo je res neverjetno. Tega še nikoli nisem storila. In sem si mislila: ‘O, to je super, prav.’«

Svojo »odprto« izkušnjo pripisuje svobodi, ki jo je, kot pravi, odkrila v svojih štiridesetih.

Delila je tudi iskreno mnenje o aplikacijah za zmenke in priložnostnem seksu – pri čemer podpira drugo, ne pa prvega.

»To je kot prekleta cirkuška predstava,« je rekla o spletnih zmenkarijah. »Oprostite, ljudje, ampak prosim, ne počnite tega.«

Ob tem je navedla, kaj jo pri aplikacijah odbija: »Ne želim si videti fotografij z drugimi ženskami. Nočem tvojega prekletega selfija v omari z roko v žepu kavbojk.«

Ne hodi na zmenke z igralci

Theron je kot dodatno rdečo zastavico omenila tudi zmenke s kolegi iz filmske industrije, kar opisuje kot nekaj, kar »ni pametno«. »Ne mislim, da je hoditi z nekom iz moje industrije pametna ideja,« je dejala.

V preteklosti je bila, mimogrede, romantično povezana z igralci, kot so Sean Penn, Stuart Townsend in Craig Bierko. »Ne pravim, da je to nemogoče. Ne pravim, da je črno-belo. Samo mislim, da to zame večinoma ni dobra stvar.«

Čeprav trenutno ne išče zakona, je Theron povedala, da je zadovoljna s tem, kjer je zdaj v življenju. »Ne pogrešam zveze. Ne pogrešam partnerstva, za katerega drugi menijo, da bi mi moral manjkati, ker sem to, kar sem,« poroča Slobodna Dalmacija.

