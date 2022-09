40 let od smrti prelestne Grace

Na današnji dan pred 40 leti je Monako pretresla tragedija: monaška kneginja Gracia Patricia, ki je v Hollywoodu zaslovela kot Grace Kelly, je umrla v hudi prometni nesreči, za materjo treh otrok, nadarjeno igralko, vdano ženo in nesporno lepotico je žaloval ves svet.

Čeprav so ji napovedovali dolgo zvezdniško kariero, čemur sta pritrjevala njeno zavezništvo z vplivnim Alfredom Hitchcockom in oskar, se je Grace pri 26 nenadoma odločila, da bo obesila igralstvo na klin, se poročila z monaškim knezom Rainierjem in se preselila čez lužo. Sedem let starejšega monarha je spoznala med filmskim festivalom v Cannesu 1955., že leto dni pozneje je skočila v zakonski jarem, in sicer na pravljični poroki, ki so se je udeležile vse evropske kronane glave, spremljali pa so jo tudi milijoni po televiziji. Z bleščečim nasmeškom, prijaznostjo, milino in sočutjem se je Grace hitro priljubila podanikom, z vplivom, ki ji ga je podelil dvor, pa je pomagala predvsem starejšim in nemočnim.

V srečnem zakonu so se rodili trije otroci, princesi Carolina in Stephanie ter princ Albert, zdajšnji knez, družinsko idilo pa je razbila tragedija, ko je vozilo kneginje, v katerem je bila tudi 17-letna Stephanie, izgubilo nadzor v ovinku in zgrmelo 40 metrov globoko v prepad. Kneginja je umrla dan pozneje, stara komaj 52 let, mediji pa so takrat poročali tudi o srhljivem naključju, kajti Grace je usodno zletela ravno s ceste, na kateri je posnela enega najprepoznavnejših prizorov kariere: v Hitchcockovem filmu Ujeti tatu iz 1955. po njej drvi v modrem kabrioletu, ob njej pa je na sovoznikovem sedežu prestrašeni Cary Grant. Stephanie jo je odnesla s poškodovano hrbtenico in pretresom možganov, natančnega vzroka nesreče pa niso nikoli pojasnili.