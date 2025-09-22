40 let kasneje: razkrita šokantna ljubezenska afera princa Filipa

Med vsemi šokantnimi trditvami v natančno raziskani knjigi Andrewa Lownieja o princu Andrewu: od njegovega nenasitnega spolnega apetita do finančne neodgovornosti njegove žene, je ena, ki po provokativnosti nedvomno izstopa.

FOTO: Profimedia

Pravzaprav je to začetna trditev celotne biografije, ki se glasi:

»Ženinov oče in nevestina mati, ljubimca izpred 20 let, sta sedela v tretji kočiji in mahala množici ...«

Šlo je za prizor s poroke princa Andrewa s Sarah Ferguson, nekdanja ljubimca pa sta bila ženinov oče princ Philip in Susan Barrantes, nevestina mama.

FOTO: Profimedia

Kako se je začelo?

Afera naj bi se začela, kot trdi Lownie, potem ko je Susie (kot so klicali Susan Barrantes) postala jezna zaradi nezvestobe svojega prvega moža, majorja Ronalda Fergusona, očeta vojvodinje Sarah Ferguson, povzema The News International.

Vendar so danes vsi vpleteni v ta ljubezenski štirikotnik že pokojni in ne morejo braniti svojega imena ali ugleda.

Kljub temu avtor v nastopih in intervjujih nepreklicno vztraja pri svojih trditvah.

Vir informacij

V oddaji GB News je nekdanji konservativni minister Sir Jacob Rees-Mogg vzvišeno zavrnil trditev kot navaden trač. V odgovor je Lownie dejal, da ima zanesljiv vir: dejansko za člana svoje družine.

Njegova žena Angela, približno enakih let kot Fergie (Sarah Ferguson), je odraščala blizu Ascota, prav tam, kjer je živela družina Ferguson.

»Odraščali so skupaj, bili so sosedi in videla je marsikaj,« je povedal.

Avtor knjige je princa Andrewa poznal osebno

Andrew Lownie, ki je obiskoval šolo Fettes (isti škotski kolidž, kot Tony Blair), je igral ragbi proti mlademu princu Andrewu, ta je takrat obiskoval Gordonstoun.

»Vsi smo ga napadali, ker smo ga sovražili,« se spominja.

Je zgodba o razmerju resnična?

Ronald Ferguson je v svojih spominih The Galloping Major leta 1994 zapisal:

»Vedno sem sumil, da ima princ Philip oko za Susie. Vsekakor sta še danes prijatelja.«

Med vrsticami se čuti pridih grenkobe.

Spremljevalci mlade kraljice

V 60-ih letih prejšnjega stoletja sta bila Ferguson in njegova žena del živahnega družbenega kroga okoli mlade kraljice Elizabete in princa Filipa.

Že od poroke s kraljevo članico je princa spremljalo veliko govoric o njegovem ljubezenskem življenju. Njegov odgovor je bil vedno enak: navidezna ravnodušnost, občasno prekinjena z jeznim zanikanjem.

Toda govorice so zaradi njegovega očitnega zanimanja za ženske, še posebej za vitko Susan Wright, rojeno v aristokratski družini, vztrajale.

Drugi viri

Pisatelj David Rogers, bivši svetovalec v parlamentu, je pred nedavnim povedal, da je bila ta afera splošno znana med člani izključno moškega Četrtkovega kluba (Thursday Club).

Eden rednih gostov tega je bil prinčev prijatelj Mike Parker, ki je princa spremljal na petmesečni turneji po svetu z jahto Britannia.

Ločitev od kraljice podžgala sume

Princ Philip je bil tedaj dlje časa ločen od kraljice. Takrat so se v javnosti, tudi v parlamentu, pojavila vprašanja o krizi kraljevega zakona. Kraljica je ugibanja uradno zanikala.

Ti dogodki so postali tudi del zgodbe v zgodnjih sezonah Netflixove serije Krona.

Časovna umestitev

David Rogers pravi, da so govorice o princu in gospe Barrantes vzniknile že okoli leta 1965. »Govorilo se je, da se nekaj dogaja med princem in ženo Ronalda Fergusona, to se je govorilo povsem odkrito.«

Skupne družbene vezi

Ron Ferguson je kasneje opisal, da je bil njegov odnos s princem zgolj športne narave, saj sta skupaj igrala polo. Princ in kraljica sta zakonca Ferguson pogosto vabila na lov v Sandringham ali na sprejeme v Royal Ascotu.

Zanimivo je, da je prav na enem od takih srečanj Sarah Ferguson, njuna hči, ob pomoči princese Diane spoznala princa Andrewa.

Je že takrat padla kocka?

Ron Ferguson je kasneje zapisal, da princ ni premogel človečnosti ali smisla za humor. Njegovi opisi so verjetno zaznamovani z grenkobo zaradi razpada zakona njegove hčerke in lastnih škandalov, vključno z afero z mlado igralko pola in obiskovanjem masažnih salonov.

A princ in kraljica sta ga kljub vsemu imela za prijatelja.

Kraljica je vedela?

Kraljica Elizabeta je vedno poskrbela, da je princ Philip sedel poleg Susie.

»Vedela je, da bo njen mož veliko bolj srečen, če bo imel ob sebi za pogovor in ples lepo žensko,« se spominja nekdanji prijatelj.

Afera ali govorice?

Čeprav morda ni bilo ničesar konkretnega, so govorice o tem, da sta princ in Susie par, razjezile Ronalda Fergusona.

Sčasoma je prenehal sprejemati kraljeva povabila, kar je skoraj vodilo v razvezo.

Druge domnevne afere princa Filipa

Pripisovali so mu več afer, med drugim s Pat Kirkwood, slavno zvezdo muzikala, igralko Merle Oberon, in lady Penny Romsey, kasneje grofico Mountbatten, njegovo stalno spremljevalko v zadnjih letih

Znan je bil po tem, da ni imel tipa. Po besedah njegove sorodnice, princese Alexandre Hesse so mu bile všeč blondinke, rjavolaske in rdečelaske: » Bil je zelo nepristranski.«

Zadnji dnevi in Susie Barrantes

Na poročni dan princa Andrewa in Sarah Ferguson leta 1986 je princ Philip sedel v kočiji poleg Susie. V rumeni svili in klobuku se je smehljala, ko jo je spodbujal, naj maha množici.

FOTO: Profimedia

Leta kasneje ...

Na dan požara v gradu Windsor leta 1992 (kraljičin annus horribilis) ga ni bil ob ženi, bil je v Argentini, na polo turnirju kot gost stare prijateljice: Susie Barrantes.