35 novih zvezdnikov, ki bodo hodili po sebi

PRESS RELEASE Laura Linney je bila že trikrat nominirana za oskarja. FOTO: Press Release

Tudi posthumno

Clemens Bilan/ Getty Images Svojstven in neukročeni Shia bo lahko hodil po sebi. FOTO: Clemens Bilan/ Getty Images

2690

zvezd se že lesketa na najslavnejšem pločniku na svetu.

Marsikaj v zabavni industriji je obstalo. Filmske produkcije so ustavljene. Kinematografi v velikem delu sveta so zaprti, premiere pa se prelagajo na poznejši čas. V prihodnost so zamaknjene tudi glasbene turneje in v zraku je obvisela usoda prestižnih podelitev nagrad zabavne industrije. A tudi v teh nič kaj zavidljivih časih posije žarek svetlobe, posebno toplo na izbrano skupino 35 zvezdnikov, ki že zdaj vedo, da se jim v prihodnjem letu obeta nekaj čudovitega. Leto 2021 bo namreč tisto, v katerem se bo na slovitem hollywoodskem pločniku slavnih zalesketalo njihovo ime.inpa so le trije izmed teh, ki bodo dobili svojo zvezdo, večni spomenik njihovi nadarjenosti.Zvezda, ki zasije na hollywoodskem bulvarju slavnih, je vsekakor čast, ki ne doleti vsakogar. Izmed več sto nominirancev mora trgovinska zbornica Hollywooda namreč izluščiti tistih nekaj, ki si resnično in najbolj zaslužijo, da se jih posuje z zvezdnim prahom. »Komaj čakamo, da vidimo izraz vsakega izmed izbranih, ko bo na najslavnejšem pločniku na svetu zasijalo njihovo ime in bodo doumeli, da so postali del hollywoodske zgodovine.« Čeprav, roko na srce, ta čast, do katere se je težko prebiti, nato ni nekaj, kar si vsi lahko tudi privoščijo, saj prihaja s ceno 45 tisočakov za izdelavo, vgradnjo in vzdrževanje.Med izbranci, ki so naredili največji vtis v sferi filma, so tokrat Zac Efron, Shia LaBeouf,in. Nadalje jekomite, ki je presojal, kdo si to odličje, ki v asfaltu kljubuje času, najbolj zasluži, v televizijski kategoriji – če omenimo le nekatere – izpostavilin. Med glasbeniki pa si bodo prihodnje leto najbolj zapomnili Kelly Clarkson,in skupina Salt-N-Pepa. A medtem ko bodo vsi ti že z naslednjim letom lahko hodili po sebi – no, ali pa vsaj po svojih imenih –, tega ne bosta mogla početi tenoristin legendarni saksofonist, ki bosta zvezdo prejela posthumno.