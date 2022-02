300 milijonov evrov vredne dragulje hočejo nazaj

Italijanska kraljeva družina se je rojakom med drugo svetovno vojno zaradi sodelovanja s fašisti močno zamerila. Tako zelo, da so ukinili monarhijo, kraljeve pa izgnali in jim zasegli skorajda vse premoženje. Med drugim so izgubili več nepremičnin ter kar 300 milijonov evrov vredno zbirko tiar, uhanov, brošk in ogrlic, ki jih skupno krasi okrog 6000 diamantov in 2000 biserov. Odkar so se leta 2002 potomci zadnjega italijanskega kralja Umberta II. začeli vračati v domovino, pa se borijo, da bi zasežene dragocenosti dobili nazaj.

Skupno je okrog 6000 diamantov in 2000 biserov. FOTO: Stephen Hird/Reuters

Leta 2007 sta denimo Vittorio Emanuele Savojski in njegov sin Emanuele Filiberto od vlade zahtevala, da se družini vrneta palača in vila, ki sta bili nekoč last rodbine Savoj, a jima takratni predsednik Giorgio Napolitano ni ustregel. Zdaj pa se je Emanuele Filiberto odločil, da bo od Italije zahteval še vračilo omenjenih draguljev, ki so vse od leta 1946 spravljeni na sedežu Banke Italije v Rimu. »Italija bi morala narediti, kar je prav in primerno, ter moji družini vrniti nakit. Njegova denarna vrednost nas niti malo ne zanima, imajo pa vsi ti kosi za mojo družino pomembno zgodovinsko in sentimentalno vrednost,« je dejal Emanuelle Filiberto in dodal, da je Italija edina nekdanja monarhija, ki noče vrniti lastnine nekdanje kraljeve družine.

Umrl v izgnanstvu Kralj Umberto II. je v izgnanstvu preživel 37 let. Sprva je novi dom našel na Portugalskem, umrl pa je v Švici. Zaradi stresa, ker se niso smeli vrniti domov, je razpadel tudi njegov zakon. Z ženo Marie Jose sta bila predana katolika in se uradno nista nikoli ločila, sta pa zadnja leta preživela vsak v svoji državi. Na italijanska tla je bilo od leta 1948 prepovedano stopiti tudi vsem njegovim moškim potomcem, prepoved so umaknili šele leta 2002.

»Naše reči so še vedno v rokah države, to je sramota. Celo Rusija in Jugoslavija sta zasebno lastnino vrnili kraljevim,« je domovino še okrcal potomec nekdanjega kralja. Spomnil je, da je nakit že več kot 70 let »dobesedno skrit v neki skrinji« in ne denimo na ogled javnosti, kot so britanski kraljevi dragulji v utrdbi Tower of London. Emaunele Filiberto je najel odvetnika, ki se je že srečal s predstavniki banke, a so bili pogovori za zdaj neuspešni. Kljub temu je Sergio Orlandi optimističen: »Družina Savoj bo dragulje dobila nazaj. Postopek bo najbrž dolg in zapleten, saj se bo banka najverjetneje morala o vsem skupaj posvetovati z vlado, a uspelo nam bo, o tem sem prepričan.«

A niso vsi enakega mnenja. Ni jih bilo malo, ki so spomnili, kaj se je zgodilo, ko je pred 15 leti Vittorio Emanuele poleg vračila omenjene palače in vile od italijanske vlade zahteval še odškodnino za leta, ki so jih morali preživeti v izgnanstvu. Iz pisarne predsednika vlade so takrat sporočili, da Savojci niso upravičeni do prav nobene odškodnine, ter da bi k večjemu Italija lahko zahtevala odškodnino od njih zaradi njihovega sodelovanja z Benitom Mussolinijem.

Kralj Umberto je moral zapustiti domovino, v izgnanstvu je tudi umrl. FOTO: Wikipedia

»Res, da je druga svetovna vojna že davno mimo, od takrat se je zgodilo ogromno, a Italijani ne bodo pozabili, da so se kralj in njegova družina spečali s fašisti. O tem se govori še danes, kot bi bilo včeraj. Če nič drugega, njihov ponos jim ne bo dovolil, da bi to kmalu pozabili in kraljevim oprostili,« je za lokalne medije dejal poznavalec razmer, ki ni želel biti imenovan.