29-letna Demi Lovato zase zopet uporablja ženski zaimek

»Pravzaprav sem zase spet sprejela osebni zaimek 'ona' (op. p.: v tožilniku 'njo'; v angleščini to pišejo 'she/her'). Sem tako fluidna oseba, da v resnici ne ugotovim, kaj sem ... Lani se mi je zdelo, da sta bili moja ženska in moška energija uravnoteženi. Če je na primer pisalo na stranišču 'ženske' ali 'moški', nisem čutila, da je stranišče zame, ker se nisem nujno počutila kot ženska. Nisem pa se počutila niti kot moški. Enostavno sem se počutila kot človek. In za to gre. V zadnjem času se počutim bolj ženstveno. /.../ Želim pojasniti, da se še vedno učim in se spoznavam – ne trdim, da sem strokovnjak ali tiskovni predstavnik.«

Demi je ljudi pozvala, naj še naprej živijo po svoji resnici, in poslala ljubezen vsem, ki se še vedno trudijo sprijazniti s svojo identiteto. »Vsak dan, ko se zbudimo, dobimo novo priložnost, da smo to, kar želimo in želimo biti. Večino svojega življenja sem rasla pred vsemi vami ... Videli ste dobro, slabo in vse vmes. Danes s ponosom sporočam, da se identificiram kot 'nebinarna',« poroča Daily Mail o tem, kaj je napisala na twitterju.