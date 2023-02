21-letnik je priznal napad na kraljico Elizabeto II.

Mladec, ki je na božični dan leta 2021 oborožen s samostrelom preplezal zid, ki obdaja dvorec Windsor, preden bi kaj hudega storil kraljici Elizabeti II., pa so ga prijeli kraljevi varnostniki, je končno stopil pred sodnika, četudi le prek videokonference, saj se še vedno zdravi v psihiatrični ustanovi.

Policistom je ob aretaciji brez zadržkov povedal, kaj počne v Windsorju. FOTOGRAFIJI: Peter Nicholls/Reuters

Jaswant Singh Chail je priznal storitev vseh treh kaznivih dejanj, ki mu jih očita tožilstvo, torej izdaje, posesti orožja v prostorih dvorca in grožnje s smrtjo. Sodbo mu bodo izrekli 31. marca, ko bo postal prvi Britanec v zadnjih 42 letih, ki ga bodo obsodili zaradi izdaje.

Da je namen njegovega nepovabljenega obiska ubiti kraljico, je policistom povedal že ob prijetju, motiv pa je bil maščevanje za pokol na stotine Indijcev davnega leta 1919. Čeprav je bil Chail rojen v Veliki Britaniji, so njegove korenine v Indiji in boli ga trpljenje, ki so ga njegovi predniki doživljali zaradi monarhije.

Policisti so ob aretaciji pri mladcu našli tudi list papirja s sporočilom: »Prosim, ne odstranjujte mojih oblačil, čevljev, rokavic, maske in drugega. Nočem obdukcije niti balzamiranja. Hvala in žal mi je.« Jaswant je dejanje dlje načrtoval, nekaj dni pred obiskom Windsorja je posnel video, v katerem je dejal, da bo poskusil umoriti kraljico, in se za to tudi opravičil, posnetek pa je deset minut pred aretacijo poslal približno 20 znancem. V samostrelu je imel usodnega večera puščico, preiskovalci pa so povedali, da gre za orožje, primerljivo s puško, ki bi lahko žrtev hudo ranilo in tudi ubilo. Sodnik je izvedel tudi, da se je mladec v preteklosti že poskušal približati kraljevim, med drugim se je prijavil na razpis za kraljevega varnostnika in policista, a so ga na obeh zavrnili.