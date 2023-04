Trinjast žensk ga je obtožilo spolnega nadlegovanja (FOTO)

Francoskemu igralcu Gerardu Depardieuju gori pod nogami. Vroče mu je postalo predlani, ko ga je igralka Charlotte Arnould obtožila posilstva, ki naj bi se zgodilo leta 2018. Kljub zavračanju obtožb mu ni uspelo, da bi obtožnico ovrgli. Morda zato, ker posnetek nadzorne kamere izdaja, da je z Arnouldovo spolno občeval, čeprav igralec vztraja, da je bil seks sporazumen.

Charlotte Arnould ga je obtožila posilstva, a igralec trdi, da je bil seks sporazumen. FOTO: osebni arhiv

Pritisk nanj pa se stopnjuje, saj se je obtožbi posilstva priključilo še 13 obtožb spolnega nadlegovanja. Nobena izmed žensk, ki so ga obtožile najmanj neprimernega in seksualno obarvanega vedenja, se sicer (še) ni odločila zvezdnika zvleči na sodišče, večina jih tudi ne želi razkriti svojega imena, zagotovo pa to ne bo olajševalna okoliščina, ko se bo primer posilstva Arnouldove znašel na sodišču.

Vulgarne opazke in vztrajno stokanje

Francoski preiskovalni spletni portal Mediapart je označil Depardieuja za spolnega plenilca, ki že skoraj dve desetletji prizorišča snemanj izkorišča za lov na večinoma mlade in še neuveljavljene igralke. Te si proti pomembnežu ne upajo povzdigniti glasu, saj jih hromi strah, da nikoli več ne bodo dobile vloge.

Do soigralk se je vedel skrajno neprimerno. FOTO: Inffr-01 Infphoto.com

»Ob pritožbi Charlotte Arnould smo zbrali še 13 poročil žensk, ki trdijo, da so bile tarče njegovih neprimernih gest ali ponudb. V različnih poročilih lahko vidimo ponavljajoči se vzorec. Gre za igralke, umetnice ličenja in članice filmskih ekip, ki trdijo, da se je njegova roka znašla na njihovih zadnjicah, med nogami, stegnih, na trebuhu. Ob tem pa še obscene ponudbe, vulgarne opazke in vztrajno stokanje,« piše portal Mediapart.

Ženske so molčale, saj jih je bilo strah, da jim bo vplivni zvezdnik pokopal kariero. FOTO: Graham Whitby Boot, startraksphot

Začetki neprimernega in neprofesionalnega vedenja segajo v leto 2004, trajalo pa naj bi vse do lani. A vseeno Depardieu zaradi tega nikoli ni bil niti pošteno oštet, filmarji so govorice in pritožbe odpravili, češ, to je samo Gerard.

Avtorji poročila so za komentar zaprosili 20 producentov in režiserjev, s katerimi je francoski zvezdnik sodeloval. Odgovor so dobili le od enajstih, od tega jih je 10 zatrdilo, da jim nikoli niso prišle na ušesa nikakršne pritožbe, malce drugačno zgodbo je povedal zgolj režiser Fabien Onteniente, ki je z očrnjenim zvezdnikom sodeloval pri filmih Disco (2008) in Turf (2013). Že pred prvim sodelovanjem ga je vodja kastinga namreč posvaril, da je Gerard »težak za dekleta«. Podobno svarilo pa je slišal še pet let pozneje pri snemanju filma Turf, zaradi česar se je Fabien s svojim vodilnim igralcem tedaj soočil in mu zabrusil, naj se lepo vede, drugače bo sodelovanja konec.

Omadeževal naj bi tudi Netflixovo serijo Marseille. FOTO: Mahoudeau Clement/abaca, instarimages.com

Velikan francoske kinematografije se je na nove obtožbe odzval zgolj prek svojih odvetnikov, ki trdijo, da njihov varovanec ni zagrešil ničesar nezakonitega. Ob tem so še dodali, da poročilo, ki blati njegov ugled, temelji na »zelo subjektivnih ocenah in moralnih sodbah«.