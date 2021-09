To so zadnji podatki o okuženih, številke so slabe

Polno cepljenih 43 odstotkov prebivalcev

V petek so ob opravljenih 3748 testih PCR na okužbo z novim koronavirusom potrdili 741 okužb. Pozitivnih je bilo 19,8 odstotka opravljenih testov, je razvidno s spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah zdravijo 189 covidnih bolnikov, od tega 44 na intenzivni terapiji. Umrla sta dva covidna bolnika. Po podatkih covidnega sledilnika bolnišnično zdravljenje potrebuje devet covidnih bolnikov več kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa en bolnik več.Odstotek pozitivnih testov je bil v petek za 1,4 odstotne točke višji kot dan pred tem. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 531 in se je v primerjavi s prejšnjim dnem povečalo za 30 okužb. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je, kar je za 17 več kot dan pred tem.Po oceni NIJZ je v državi trenutno 6682 aktivnih okužb, to je 357 več kot dan prej. V petek so opravili tudi 36.825 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR-testi.V Sloveniji je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.001.742 oseb, kar predstavlja 47 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 56 odstotkov. Polno cepljenih je 915.637 oz. 43 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 52 odstotkov, kažejo podatki NIJZ.