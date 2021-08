Takšen sprejem so pripravili v čast Pogiju (VIDEO)

Skoraj en mesec po zmagi na znameniti Dirki po Franciji in osvojenem bronu na olimpijskih igrah, bodo danes domačini in navijači končno lahko v živo zaploskali in čestitali tudi slovenskemu kolesarju. Bil je prvi Slovenec, ki je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil kolajno in odprl vrata našim športnikom do odličij. Pogi je Tokio zapustil že pred tedni, a se je moral pred vrnitvijo domov ustaviti še v Združenih arabskih Emiratih, kjer je imel obveznosti z moštvom UAE Team Emirates.Sokrajani in navijači bodo lahko 22-letnega čudežnega dečka na kolesu lahko pozdravili danes na hipodromu v Komendi. Sprejem se je začel ob 17.30 uri. Tisti, ki v Komendo ne morete, pa si lahko sprejem ogledate preko spodnje povezave.