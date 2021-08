Strmoglavljeni fotograf Miro Majcen: Imel sem veliko srečo, ponovno sem se rodil

Ostanki letala, v katerem je bil Miro Majcen na Češkem. FOTO: Češka Policija

Konec junija je Slovenijo pretresla vest, da je nad Češko strmoglavilo letalo akrobatske skupine Flying Bul ls , na katerem je bil tudi priznani slovenski fotograf Po več kot mesecu in pol se je v začetku avgusta oglasil svojim prijateljem na družabnih omrežjih , zdaj pa je celo v oddaji 24ur Vizita povedal, kako hudo je z njim»Spomnim se, da smo se vračali iz Poljske domov, bili smo v lepi formaciji in si mahali. To je vse, kar se spomnim,« je dejal Majcen. Po strmoglavljenju so ga našli 50 metrov stran od ostankov letala. Bil je hudo poškodovan. Utrpel je številne zlome, notranje poškodbe, 40 odstotkov njegovega telesa je bilo opečenega. »Imel sem veliko srečo. 20. junij, je moj drugi rojstni dan,« je dejal. Mesec in pol je bil v umetni komi, prejšnji teden pa so ga pripeljali z letalom v ljubljansko bolnišnico. Čaka ga še operacija leve roke in dolga rehabilitacija.Majcen je dejal, da bi se rad zahvalil vsem za podporo, lepe misli in lepe želje. Povedal je, da je čutil pozitivno energijo, ki so mu jo pošiljali in dodal, da se veseli okrevanja.