Sporočilo ob koncu tedna …

Vedite, da ne glede na to, kako je videti, in ne glede na to, kako tragično in strašno se zdi, ste dovolj močni, da ne le obvladate, ampak tudi premostite te okoliščine in se spet dvignete. Vi ste večji kot tisti, ki so vas ranili, in ni vam treba več živeti v strahu. Kmalu boste svobodni, čisti in ponovno rojeni.



Ne podcenjujte svojih moči, ampak jih tiho začnite spet graditi. Spustite in si odpustite. Vzemite lekcije, ki ste se jih naučili s trpljenjem, in pojdite naprej. Vsak korak, ki ste ga naredili, bo nekega dne dobil smisel, kajti bil je nujno potreben, da ste lahko danes to, kar ste, da ste prehodili pot, ki ji pravite življenje. Vsaka oseba, ki vam je prekrižala pot, ki je bila z vami na poti, je morala biti del nje, brez nje ne bi bili to, kar ste. Tako je tudi vsaka situacija nujno potrebna, saj vas vodi k učenju o sebi, k zavedanju, kdo ste in kam greste. Zato: kamen na kamen – palača in vse ima svoj namen. Vsaka izkušnja je del vašega učenja, to pa je na koncu vaša življenjska modrost. In kaj je tisto, kar je na tej poti resnično vredno? Spomini ... Ustvarjajte jih čim več in naj bodo čim bolj barviti. Kako barviti bodo, pa je odvisno od vaše domišljije, drznosti in ustvarjalnosti. Vaša budna spremljevalka zdaj je resnica, življenje, ki nima pravil, ker samo je.



Pred vami so dnevi, ki bodo pomembni za to, da ne obžalujete svoje preteklosti ter najdete mir in spravo glede nje. Če boste zdaj še naprej živeli in obžalovali svojo preteklost, si boste ustvarili trpljenje. Zdaj je čas, da se učite od nje in rastete kot oseba skoznjo. Kaj si drugi mislijo o vas, bo naslednji izziv, a v resnici je žal tako, da nikogar nič ne briga, s tem se nihče ne ukvarja, razen vaše glave, ker ste v sebi negotovi, neodgovorni, nesamostojni, nesamozavestni in nesrečni … Pomembno je, kaj vi sami mislite o sebi. Zdaj je čas, da naredite v življenju vse, zaradi česa in v čemur boste našli veselje. Pripravite se, da boste zdaj na prvem mestu in zvesti sebi. Naj bo konec tedna vaš kot spomin na vsak trenutek zavestne prisotnosti. Se beremo. Hvala, ker ste.

