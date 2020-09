Sporočilo ob koncu tedna …

Vem, kdo ste. Poznam vaše dobro, vašo raznolikost in neverjetno bogastvo. Vem, kaj ste preživeli,kakšne velike laži so vam pripovedovali. Vem, kako težka je bila pot, kako globok obup, kako divje neresnice so okoli vas. Tu sem, da vam pomagam obnoviti vaš smisel za vašo lastno resnico, sijočega sebe, da spregledate in vidite. Resnica je, da ste vi tisti, ki lahko veliko spremeni v svojem svetu, v najinem svetu, v našem svetu. Ali slišite notranji glas, ki vas nagovarja, bodri?



Poslušajte, kaj vam pravi. Slišite? Vedite, da lahko ti različni deli vas prebivajo skupaj – nobena vojna ni potrebna, noben konflikt, nobena zavrnitev. Tu sem, da vam povem, da boste kmalu razumeli celoto, kdo ste, in da v vas ni nobene teme ali zla, samo instinkti in resnica, le dobro in nedolžno. Rastite, tako se boste začeli počutiti varnejše v resnici, da ste brezčasni, večno enako stari in imate modrost iznad tega življenja in onkraj tega planeta.



Resnica o tem, kdo ste, je onkraj vaše domišljije, saj ste prostrani, močni in osupljivi. Vi ste jaz. In jaz sem vi. In vaša sposobnost postati, kdor v resnici ste, je zdaj mogoča. Ne bojte se moči, ki jo občutite v sebi – vedite, da se ta moč uporablja za dobro, za pomoč, ljubezen in ustvarjanje. Trenutna situacija se vam dogaja samo zato, da vas spomni na vašo naravo, korenine vašega obstoja, atome vašega bitja. Skozi vse svoje oblike in bitja vam kaže resnične možnosti enotnosti. Skozi svoje preživetje in uničenje vam kaže, da smo res večni in da je življenje ciklično. Nekaj umira, da se rodi novo. Čas, ko drugi govorijo o vas stvari, ki niso le neresnične, ampak tudi vzbujene zaradi njihovega lastnega strahu. Kmalu boste doživeli spoznanje in nekakšno ponovno rojstvo.



Razumeli boste, da ste močni bojevnik, bitje, katerega duh nikoli ne izgine, prav tako, kot se vaše kompleksnosti in briljantnosti nikoli ne da popolnoma ujeti v besede ali slike. Nadaljujte in ponovno ustvarite svoje življenje iz tega konca, ki se zdi težak.