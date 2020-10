Radijski voditelj je hudo trpel, pritekle so solze

Marsikoga ob misli, da bi mu na testiranju za novi koronavirus porinili palčko v nos, spreleti srh. A če je treba, je treba. Ojunačil se je tudi radijski voditelj, ki je bil ob 7.40 naročen na testiranje na 'drive-in' (privozni) točki v ZD Domžale, saj so ga poslali na preventivno testiranje.Roškar je svojo izkušnjo posnel objavil. Priznal je, da ni bilo prijetno. Ko je prišel na vrsto, je bil nervozen. Ženski glas mu je svetoval, naj nagne sedež v avtu bolj nazaj, a zaradi živčkov ni našel gumba za naklon. Svetovali so mu, naj potem samo nagne glavo in zamiži. Na posnetku, ki ga je objavil na instagramu, je videti roko, ki mu palčko vtakne v nos. »Joj, to pa ni fajn. O fak,« je izustil Roškar in se prijel za glavo. »Še malo, super ste, konec je,« mu je prigovarjala zdravstvena delavka, ki je jemala bris. »A to je to?« se je nato opogumil.Preberite tudi:»Šele kasneje sem na tem videu videl, kako globoko je šlo. Oči so se mi zasolzile. To je pa ekstra tečno. Mi je šlo v možgane. Prav jočem se,« je zapisal. »Zaželite mi srečo.«Vsekakor upamo, da bo Roškarjev test negativen. Tega ni mogla reči njegova sovoditeljica, ki je pred dnevi potrdila, da je zaradi covida 19 v samoizolaciji . Iz osame je sporočila, da klasičnih simptomov sicer nima, da pa je bolj izmučena kot sicer in da veliko spi.