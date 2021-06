Pop TV zapustil znani novinarski obraz

Veronika Lavrenčič. FOTO: Mediaspeed, Sandi Fiser

Gledalci, ki so se v koronskih časih na najbolj gledani komercialni televiziji navadili, da jih o aktualnem dogajanje na političnem parketu obvešča notranjepolitična novinarka, bodo razočarani. Simpatična novinarka je namreč žurnalistično življenje vrgla v kot in odšla v oglaševalske vode. Postala je del ekipe strateškega komuniciranja v agenciji Herman & partnerji.Preden je prišla na Pop TV, je Lavrenčičeva kot novinarka delala na konkurenčnem Planet TV.Lavrenčičeva je le zadnja v nizu novinarjev Pop TV in Kanala A, ki zapuščajo to medijsko hišo. Med najbolj znanimi imeni, ki so v zadnjem času zapustila Pop TV, stain, ki pa ostajata v novinarskih vodah.