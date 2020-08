Poglejte, kaj je naredil Joseph A. Mussomeli

Nekdanji ameriški veleposlanik v Slovenijije bil v Sloveniji zelo priljubljen. Veljal je za izjemno dostopnega, duhovitega in neposrednega. Kljub temu, da se je leta 2014, ko se je njegov mandat iztekel vrni v Virginijo, je Slovenijo še velikokrat obiskal, saj je tukaj stkal kar nekaj prijateljskih vezi. A zdaj, ko se je svet znašel v krizi zaradi pandemije novega koronavirusa, je v Ameriki, kjer uživa v krogu svoje družine in počne za upokojenca precej nenavadne stvari.»Če bi bil trideset let mlajši, bi bila to kriza srednjih let,« je zapisal ob fotografijo, ki jo je objavil. Kasneje se je pojavil na njegovem facebooku še posnetek, na katerem je ovekovečeno, kako je prestal luknjanje ušes. Da, prav ste prebrali. Mussomeli ima po novem uhan v ušesu.