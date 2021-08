Omar Naber zaljubljen vstopil v novo desetletje?

»Staranje je privilegij, ki ga ne doživi vsak.«

Omar v vsaki stvari išče dobro, saj je rad srečen.

Verjetno ste že neštetokrat slišali frazo, da so leta le številka. S tem se strinja tudi pevec, ki mu vstop v novo desetletje življenja ni povzročal nobenih preglavic. »Skrbim zase, veliko se gibljem, zdravo se prehranjujem in se ukvarjam z zadevami, ki mi ustrezajo. Predvsem pa nimam ob sebi ali nad sabo nikogar, ki bi mi grenil življenje. Se pravi šefa,« se zasmejiin nam zatrdi, da ni med tistimi, ki bi se staranja bali ali strahoma preštevali svoja leta. »Lahko rečem le, da se vsako leto počutim bolje,« še pove in doda, da je pravzaprav hvaležen, da je doživel štirideset let. »Staranje je privilegij, ki ga ne doživi vsak. Marsikdo ni imel priložnosti, da bi proslavljal štirideset let,« je hvaležen za vsa minula leta, ki se jih rad spominja. »Rad pogledam nazaj in se spominjam lepih trenutkov.Navsezadnje so spomini tisti, ki nam ostanejo za vedno,« se nasmehne. Kljub trenutni situaciji neskončno uživa v ustvarjanju nove glasbe, ne obremenjuje se z nepomembnimi stvarmi in upa na boljši jutri. »Prepričan sem, da bodo ti hecni časi kmalu za nami. Sam v vsem vedno iščem samo dobre stvari, saj slabe najdeš povsod. Odločil sem se, da bom iskal samo dobre, zaradi česar se veliko bolje počutim. Rad sem srečen,« še doda. Ali se je zanj v zadnjem letu kaj spremenilo na zasebnem področju, nas še zanima, a se Omar spretno izogiba vprašanju. Seznanimo ga namreč z govoricami, ki krožijo o njem, te pa pravijo, da naj bi bil naš pevec sveže zaljubljen.»Moj komentar na to je, da nimam komentarja in da takšne stvari najraje zadržim zase, saj gre za zasebne stvari,« pomenljivo odgovori Omar, ki je na dopustniških fotografijah, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, videti izjemno srečen in zadovoljen. Celo zaljubljen.