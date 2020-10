Oglasil se je Pahor: Rabim tolažbo (FOTO)

Predsednik državeje sledilcem na instagramu razkril, da je fotografijo, ki je v začetku avgusta posnel na morju, dal uokvirit. Ta naj bi ga varovala pred »posebnimi časi«.Fotografija je nastala ob sončnem zahodu in ob mirnem morju. Pahor je takrat pojasnil, da ga takšni motivi spominjajo na raj: »Ko preganjam skrbi pred spanjem, sanjarim o taki podobi raja. In skoraj vsak večer, razen na obiskih v tujini, zaspim z glasbo valovanja morja«.Prizor se mu je močno vtisnil v spomin in kot je poleti dejal, ga bo grel v zimskih nočen. Čas se hitro obrne in fotografija je v teh dneh pristala na steni njegovega stanovanja. »Sedaj v teh posebnih časih, potrebujem nekaj te tolažbe, spodbude in energije,« je pojasnil Pahor in državljanom razkril svoj recept za premagovanje težkih misli.