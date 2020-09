Mama bolj utrujena v dnevni sobi kot Tadej na dirki

Niti korona jima ni mogla prekrižati načrtov in z odličnimi etapami sta slavni Tour de France ovila v rdeče-belo-modre barve. Slovenske zastave so preplavile deželo galskih petelinov, na sončni strani Alp pa je spremljanje največje kolesarske bitke postala vsakodnevna rutina. V rumeno in belo odeta ljubljenca domačega občinstva sta pred male zaslone prikovala vse generacije in vnovič dokazala, da nas šport združuje in da skok na kolo ozdravi duha in telo. Domača kraja herojev ene najtežjih športnih disciplin sta do nadaljnjega postala glavni mesti Slovenije. Kisovec in Klanec pri Komendi sta zibelki Primoža Rogliča ...