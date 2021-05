Ljubezenski škandal v Beli hiši: ujeti v intimnih odnosih

Kar dve članici družine nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa sta se znašli sredi škandala, saj naj bi imeli intimne odnose s svojima telesnima stražarja.



Novinarka Carol Leonning v svoji knjigi o tajni službi razkrila, da sta se s člani tajne službe, ki so bili zadolženi za njuno varovanje, zapletli Trumpova najmlajša hči Tiffany in njegova snaha Vanessa. Kot poročata The Guardian in Washington Post, ki sta objavila izseke iz knjige Leonningove, se je Vanessa zapletla v afero s tajnim agentom, ki je skrbel za njeno varnost in varnost njenih otrok, ki jih ima s Trumpovim najstarejšim sinom Donaldom Trumpom mlajšim. Vanessa je zahtevo za ločitev vložila marca 2018, a ni znano, ali je bil povod za to njena afera. Znano pa je, da agent zaradi afere ni bil kaznovan.



Šefom tajne službe je bil sumljiv tudi odnos, ki ga je s svojim stražarjem razvila Tiffany. Sumljivi so postali, ko so opazili, da sta blondinka in postavni agent veliko časa preživljala skupaj na samem. Tiffany, ki naj bi se z agentom zbližala, ko je razdrla razmerje z dolgoletnim partnerjem, je zanikala, da bi se med njo in agentom spletlo kaj več kot prijateljstvo. Kljub temu so agenta prestavili na drugo delovno mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: