Ksenija Benedetti in Boris Cavazza sta kot vino

Ljubezen med Ksenijo in Borisom nam je vsem v navdih.

Leta jima več kot očitno ne pridejo do živega. To je spoznanje, do katerega so ob osebnem praznikuprišli njeni prijatelji, ki razlog za njeno odlično življenjsko formo pripisujejo ljubezenskim prijemom. Na vsaki fotografiji namreč odsevata energijo dobro uigranega para, prežetega s strastjo do lepega in posutega z zlatim prahom smeha. Tudi kadar ne gre vse po načrtih, se bodrita, da je naslednji nasmešek za ovinkom, in skupaj se mu odpravita naproti.Rojstni dnevi so za marsikoga stresni trenutki spoznanja, da smo minljivi, ampak ne za prvo damo slovenskega protokola. Zanjo so to zgolj utrinki čudovitega, nepredvidljivega in razigranega življenja, ki je takšno lahko, če si ga upaš živeti z vsem, kar ti ponuja. Modrosti, ki jih zmorejo samo najbolj plemeniti in naj jih bo čim več, spoštovana Ksenija.