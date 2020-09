Kažipot planetov: Znali se bomo potegniti zase

Petek, 4. 9.

Ker sta Mars in Venera v kvadratu, bodo naše strasti in čustvene potrebe v odnosih v neskladju. Vezani se ne bodo razumeli, samski pa se lahko zapletejo z nekom, popolnoma neprimernim zanje. Pogovarjajte se!

Sobota, 5. 9.

Venera v tehtnici prinaša več občutka za druge v komunikaciji, nagnjenost h kompromisom in popuščanja. Zjutraj bomo vseeno čustveno pretiravali in naša občutljivost nas bo metala iz ravnovesja. Brzdajte jezo!

Nedelja, 6. 9.

Venera v levu, Luna v ovnu, ki se zjutraj poveže z Marsom, bo spodbudila prepričanje o svojem prav. Odločno se bomo postavili zase in se tudi sprli, če bo treba. Umirite se, saj brezkompromisna pot vodi v razočaranje.

Ponedeljek, 7. 9.

Prijeten dan z Luno v stabilnem biku. Zjutraj bomo sicer še malce nervozni, poznopopoldanski Lunini trigoni s Soncem in Jupitrom pa bodo sprostili napetost in nam prinesli prijeten večer. Izkoristite ga za druženje!

Torek, 8. 9.

Sicer spodbuden dan, ko lahko veliko naredimo, bosta motili samo naša impulzivnost in nepotrpežljivost. Ker Mars stoji na mestu in se jutri obrača v retrogradno gibanje, bomo hitro vzkipeli in se težko umirili.

Sreda, 9. 9.

Na zasebni ravni se bomo ob retrogradnem Marsu morali naučiti uravnavati jezo, na družbeni pa nas čaka naporna jesen, polna občutka, da bo loncu na pritisk zdaj zdaj odneslo pokrovko. Kljub temu bo dan uspešen.

Četrtek, 10. 9.

Luna v dvojčkih, v kvadratu s Soncem in Neptunom, lahko prinese napake, nepazljivost, zavajanje, škandale … Dvakrat vse preverite in ne zaupajte lepim besedam nekoga, ki vas lahko prevara.

Sobotni prehod Merkurja v tehtnico in Venere v leva bo dobro vplival na naše odnose. V času, ko se Mars v bojevitem ovnu obrača v retrogradno gibanje in meče na plan jezo in nestrpnost, nam bo namreč prav prišlo malce z Merkurjem povezanega takta, diplomacije in občutka za druge v komunikaciji. Venera bo poskrbela za samozavest. Želeli bomo, da nas drugi cenijo, spoštujejo, da nas partner razvaja in se zaveda naše prave vrednosti. Tudi sami bomo dali več nase in si privoščili kaj dobrega in dragega. Znali se bomo potegniti zase.V petek kljub poznejšim spodbudnim vplivom še ne bomo najbolj usklajeni s partnerjem, saj bosta Mars in Venera v kvadratu, a lahko nesporazume rešimo s strpno komunikacijo. Če bomo le znali uravnati jezo in nemir, smo lahko v sredo uspešni in zadovoljni. Sonce se namreč poveže z Jupitrom in nam prinaša vitalnost in nove priložnosti.