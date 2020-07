Kažipot planetov

Petek, 3. 7.

Počasen in ležeren dan, ko se bomo izogibali obveznostim. Raje se bomo odpravili na izlet, v naravo, in sanjarili. Okoli 15. ure se izogibajte pretiravanju s hrano, pijačo in opojnimi snovmi. Bodite čim bolj realni.

Sobota, 4. 7.

Luna vstopi v resnega kozoroga in kliče k delu. Okoli 13. ure bo v kvadratu z Marsom, zato bodite takrat posebno previdni na cesti in pri športu, saj je povečana možnost nezgod. Zvečer se ne razburjajte.

Merkur bo še vedno mešal štrene, mrk pa razgrel strasti. Utrujeni bomo, v zraku bodo naporne energije. Počivajte, odmaknite se od dogajanja, zvečer pa si zaželite nekaj lepega in sanjarite pod zvezdami.

Ponedeljek, 6. 7.

Naporno dopoldne, saj Luna prečka Saturn. Preobremenjeni bomo, resni in odgovorni, a tudi črnogledi. Zvečer bomo imeli veliko energije, presežke odpravite z večerno športno aktivnostjo.

Torek, 7. 7.

Po nemirni noči nas čaka prijeten dan z Luno v odprtem vodnarju. Družili se bomo, imeli kup novih idej, hkrati pa si moramo danes pustiti dihati, ne pa si nagrmaditi kup dela in obveznosti. Občutite svobodo!

Sreda, 8. 7.

Nemiren dan vse do večera, ko Luna vstopi v pasivni ribi. Merkur bo v kvadratu z Marsom, kar nam lahko prinese nekaj jeznih besed in razburjenosti. Krotite jezo, ne iščite prepirov in pazite na cesti.

Pred nami je naporen teden, v katerem se dovrši še zadnji v poletni seriji mrkov, lunin v znamenju kozoroga.Ker je pri njem izpostavljen Saturn, prinaša težave in izzive, več bolezni, naporne preizkušnje in vremenske ohladitve.Zanimivo je, da so prav mrki spodbudili ponovno naraščanje okužb s korono, čeprav smo astrologi pričakovali, da bo Neptunov obrat v retrogradno smer zaključil prvi val epidemije.Merkur je še vedno retrograden, in čeprav se energije po mrku sprostijo, lahko z zapleti in zamudami v nedeljo še prilije olja na ogenj razgretih razmer.V sredo bosta Merkur in Mars v kvadratu – pazimo se prehitrih besed, previdni bodimo na cesti, na potovanjih, krotimo jezo in vzkipljivost.Energije tedna bodo na splošno precej razburkane, zato se umirite in poskrbite zase.