Česa tako ogabnega pa še ne: podelal se je pred sedežem LMŠ in SMC (FOTO)

Policisti so imeli ta teden na Beethovnovi ulici, kjer imata sedež kar dve politični stranki, precej neprijetno opravilo. V obravnavi so imeli moškega, ki so ga zalotili, ko je pred vhodom v poslopje na Beethovnovi 2 opravljal veliko potrebo.»Ta teden je bil pester tako in drugače. Med drugim se je napet državljan takole 'olajšal' pred sedežem naše stranke. Ker pa tukaj domuje tudi SMC, je 50 : 50 možnost, komu je bilo olajšanje namenjeno. Odnos do politike lahko izrazimo na različne načine, bi se reklo. Kultura na psu,« je na twitterju zapisalin dodal, da so policisti že opravili svoje delo.Dodajmo še, da odlok o javnem redu in miru določa, da se posameznika za takšno dejanje kaznuje z globo 500 evrov.