Huda nesreča voditeljice, znano, kaj se ji je zgodilo

Nekdanja pevka in televizijska voditeljica Saša Einsiedler je kot mama petih otrok gotovo vajena odrgnjenih kolen in razbitih komolcev, ki so med otroki pogosti predvsem v času lepšega vremena, ko se zunaj pogosteje podijo s prijatelji. Tokrat pa jo je skupila sama in to le nekaj dni pred svojim rojstnim dnem.



Saša, ki je prav danes dopolnila 53 let, je pred dnevi končala na urgenci, kjer je dobila tako notranje kot zunanje šive, njeno brado pa »krasi« bel obliž. Plavolaska je razkrila, da je pred dnevi padla s kolesom in to »na polno«, kot se je izrazila v zapisu na družbenih omrežjih, kjer je tudi objavila fotografijo, ob njej pa zapisala, da pod brado ne nosi maske ampak obliž.



Padec s kolesom pa ni bila edina nesreča, ki se je zgodila slavljenki, saj je po nesreči zbrisala svojo objavo na faceboku, ki pa jo je nadomestila z novo in v njej povzela, za kaj vse je hvaležna: »Hvaležna sem, da imam življenje. Danes 53 let. Hvaležna sem, da se nisem razsula z biciklom še bolj, kot sem se. Hvaležna za vsako lepo misel, ki mi jo namenite!«