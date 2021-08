Hčerino srebro z olimpijskih iger

Očetov ponos je bil še toliko večji, ker se je Jessica olimpijskih iger udeležila prvič.

Olimpijske igre so postavile pod žaromete vrsto junakov, ki so z zmagami navdušili in razveselili prebivalce držav, za katere so tekmovali. Še posebno ponosni so bili nanje seveda njihovi sorodniki, sploh starši, ki dobro vedo, koliko truda so morali njihovi otroci vložiti v to, da so prišli tako daleč. Že tekmovati na olimpijskih igrah je velik dosežek, vrniti se domov z medaljo pa je resnično nekaj izjemnega. Med tistimi, ki jim je srce ob vrnitvi olimpijcev v domovino še posebno ponosno zaigralo, je tudi glasbenikNjegova 29-letna hčiSpringsteen, ki je tekmovala v konjeništvu, se je namreč iz Tokia vrnila s srebrno medaljo. Slednjo je sicer osvojila ekipno (tekmovala je v skokih), ne posamezno, a je ob hudi konkurenci iz drugih držav tudi to velik dosežek. Ta zmaga veliko pomeni tudi slavnemu rokerju, saj je prav on, skupaj z ženo, Jessicino materjo, odločilno vplival na hčerino ljubezen do konj. Leta 1990, ko se je rodil Jessicin starejši brat, se je družina preselila iz Los Angelesa v New Jersey, saj slavni starši niso želeli, da bi njihovi otroci odraščali v soju medijskih luči. Tako sta Bruce in Patti kupila družinski ranč, na katerem so otroci od malega živeli s konji. Jessica ima še mlajšega brata, ki se je rodil leta 1994.