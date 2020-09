Grozljivo odkritje blizu doma Williama in Kate

Policija je v ribniku pred Kensingtonsko palačo, kjer imajo svoj londonski dom princ William in Kate ter njuni otroci, našla žensko truplo. Britanski mediji ob tem poročajo, da so o grozljivi najdbi najprej obvestili napačno družino.



Policijo in reševalce so 29. avgusta poklicali v Kensingtonski vrt na zahodu Londona, potem ko so iz ribnika potegnili žensko truplo. Družina slikarke Endellion Lycett Green sedaj trdi, da jo je policija obvestila, da gre za njene posmrtne ostanke, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za napako, saj so jo živo našli pred dnevi. Identitete pokojnice policija še ni razkrila.



Ali so bili člani britanske kraljeve družine, ki domujejo v Kensigtonski palači, v času najdbe trupla doma, ni znano. Poleg Williama in Kate na tem območju domujeta tudi prinčeva sestrična, princesa Eugenie in njen mož Jack, pa tudi nekaj starejših članov kraljeve družine.