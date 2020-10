Gledalka okarala Ano Tavčar: Pokažite spoštovanje

Ana Tavčar z gostom, ki je imel masko in je sedel nekaj metrov stran, med njima pa pleksi steklo. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona

ima številne talente, najbolj znana pa je po vodenju oddaje Dobro jutro na nacionalni televiziji, kjer s svojo prijateljicopredstavljata najnovejše modne smernice, tudi malo zaplešeta in zapojeta, Ana pa gosti tudi številne zanimive goste, ki tudi v teh koronačasih odgovarjajo na vprašanja gledalcev. Razmeram primerno je med voditelji oddaje in gosti v studiu primerna razdalja, ena izmed gledalka pa je menila, da sicer priljubljena Ana ne izkazuje dovolj spoštovanja gledalcem.Preberite tudi:V današnji oddaji je Ana gostila dermatologa, ki je svetoval o plešavosti. Gledalka, ki je zaradi kemoterapije izgubila vse lase in mu je zastavila vprašanja, se je nato obrnila še na voditeljico: »Vam, gospa voditeljica, pa: nosite iz spoštovanja do nas gledalcev masko.«Voditeljica se ni zmedla ter je vsem pojasnila, zakaj maske ne nosi: »Mi smo se na ravni celotne RTV Slovenija, verjetno ste gledalci tudi že bili obveščeni, dogovorili, da skrbimo za varnost na različne načine. Kolegi, ki so na terenu, in ne morejo ustvariti dovolj velike distance, imajo maske. Mi, če ste opazili, imamo pleksi steklo med mano in gostom, kar je nekaj metrov distance. Tukaj imam zdravnika in sva se prej strinjala, da je to dovolj varno. Naše goste pa prosimo, da imajo masko, tudi zato, ker se srečujejo, ko pridejo v hišo, z našimi kolegi. Tudi vsi kolegi v studiu nosijo maske. Tako da spoštovanje na naši strani je, ostaja in smo skupaj v tem boju proti virusu, tako da brez skrbi.«