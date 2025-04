Zvezdniška miniserija: vsi gangsterji združeni v eno družino

Britanski filmski ustvarjalec Guy Ritchie bo gledalce znova popeljal v zlovešči svet organiziranega kriminala v novi televizijski miniseriji MobLand, ki vključuje izjemno igralsko zasedbo, med drugim so v njej Tom Hardy, Pierce Brosnan in Helen Mirren.

V 10 epizodah bodo lahko gledalci spremljali rivalstvo londonskih kriminalnih družin, Harriganove in Stevensonove. Hardy igra posrednika iz družine Harrigan, Harryja Da Souzo. Ritchie je ob svetovni premieri serije v Londonu te dni za AFP povedal, da se je želel preizkusiti v tradicionalnem žanru, kjer so »vsi gangsterji združeni v eno družino«.

Pierce Brosnan in Helen Mirren v seriji MobLand igrata zakonski par. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Noro hitro

MobLand sledi uspešni Ritchiejevi seriji The Gentlemen, ki je gledalce na Netflixu zabavala lani. Ritchie je svojo režisersko pot leta 1998 začel s kriminalno komedijo Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Morilci, tatovi in dve nabiti šibrovki), sledili pa so še filmi, kot so Snatch (Pljuni in jo stisni), Sherlock Holmes in Aladdin. Zdaj uživa v ustvarjanju za male zaslone.

»Všeč mi je, da trajajo dlje. Resnično imam rad televizijo, zato je zabavno nihati med televizijo in filmom. Mislim, da ena oblika obogati drugo,« je dejal 56-letni Ritchie.

Tom Hardy ima vlogo posrednika iz družine Harrigan. FOTO: Henry Nicholls/Afp

V MobLandu Conrada, šefa kriminalne družine Harrigan, igra Brosnan, Mirrenova pa njegovo vplivno ženo Maeve. Brosnan je prejšnje poletje, ko je skupaj z Mirrenovo snemal prihajajoči film The Thursday Murder Club, dobil scenarij od Richieja, slednji je nato k projektu pritegnil oba. Snemanje se je sicer končalo šele dan pred premiero.

»To je noro. Nikoli v življenju se mi ni zgodilo, da bi delal pet mesecev, končal in nato naslednjo noč stopil na rdečo preprogo. Ampak svet gre naprej – hitro,« je povedal 71-letni igralec. Brosnan, ki prav tako uživa v delu za televizijo: »To te ohranja v pogonu. Če je scenarij res dober in imaš ljudi, ki znajo ustvariti zasedbo in dramatiko, je delo sicer trdo, a hkrati razburljivo.«

Serija je bila nova izkušnja tudi za Matthewa Bellamyja, frontmana skupine Muse, ki je skupaj s skladateljem Ilanom Eshkerijem ustvaril glasbo zanjo. »Poznam ustvarjanje glasbe za filme, ampak to je bilo drugače zaradi dolžine,« je povedal Bellamy. »Film običajno traja 90 minut, tukaj pa gre za 10 ur.« »Poskušali smo združiti ta kruti londonski gangsterski občutek z bolj privilegirano vrsto razkošja družine Harrigan. Združevali smo precej industrijsko elektronsko glasbo s kompozicijami za godalni kvartet,« je dodal.

MobLand, za katerega sta scenarij napisala Ronan Bennett in Jez Butterworth, je na voljo na Paramount+ od minule nedelje.