Zvezdnika Top Gun ni zanimal

Čeprav drugi del filma Top Gun, ki je premiero doživel pred desetimi dnevi, že podira rekorde, pa Tom Cruise menda ni bil najbolj navdušen nad idejo o nadaljevanju uspešnice izpred slabih 40 let.

Kot je dejal režiser John Kosinski, mu je bil scenarij zelo všeč in nemudoma je odletel v Pariz, kjer je Cruise takrat snemal Misijo: Nemogoče, da bi ga prepričal v sodelovanje. »Imel sem pol ure časa med njegovimi prizori, da mu prestavim idejo, a izkazalo se je, da Tom pravzaprav noče posneti še enega Top Guna. Seveda tega nisem pričakoval in povsem me je vrglo iz tira. Izjemno hitro sem se moral zbrati in mu poskušal dopovedati, zakaj ta film enostavno moramo posneti in zakaj bo odličen,« se spominja Kosinski, ki si je oddahnil, ko je Cruise po koncu njegove predstavitve pograbil telefon in poklical v studio Paramount ter direktorju dejal, da morajo posneti nadaljevanje uspešnice.

Režiser nadaljevanja kultnega filma je Toma Cruisa komaj pregovoril k sodelovanju.

»Seveda mi je jasno, da je Tom Cruise velika zvezda in vpliven mož, a v tistem trenutku sem bil resnično presenečen nad močjo, ki jo ima,« je še dejal režiser, ki je po mnenju kritikov svoje delo opravil odlično. Ne le da je Top Gun 2 prejšnji praznični konec tedna v ZDA s 146 milijoni evrov dobička podrl rekord, ki ga so ga kar 15 let držali Pirati s Karibov, mnogi mu na podelitvi filmskih nagrad oskar naslednje leto celo napovedujejo zmago.