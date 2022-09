Zvezdnik, poln kapric, je nastopil na Ptuju

Najbolj razvpiti in kontroverzni DJ ta hip na svetu Lil Pump se je nedavno predstavil v Sloveniji. Skupaj s še več kot 30 kolegi je nastopil na največjem poletnem festivalu hip hopa in elektronike pri nas, Offline festivalu. Njegov prihod gotovo ni le razveselil ljubiteljev te glasbe in oboževalcev, ampak marsikoga tudi presenetil. Pump namreč slovi po svoji kontroverznosti, muhavosti, kapricah, bahaštvu in še čem, s čimer vzbuja pozornost in povzroča škandale.

Na vsakem koraku ga spremljajo škandali. FOTO: Ptah Quammie/arhiv organizatorja

K temu je treba prišteti še nenavaden videz, kombinacijo tetovaž in pisanih oblačil in vulgarno ter še kakšno govorjenje. Eni ga ne marajo, drugi obožujejo, sam pa pravi, da je svoje dosegel. Po zaslugi obojih je ne le zaslovel, ampak tudi obogatel. In pridobljenega bogastva ne skriva, nasprotno, baha se z njim. Da mu ne delamo krivice, uspeh je dosegel tudi s skladbo Gucci Gang. Njena zanimivost ali nenavadnost je, da traja le dve minuti in štiri sekunde, kot takšna pa je postala najkrajša skladba, ki se je v 42 letih uvrstila med prvih 10 na Billboardovi lestvici Hot 100. Za snemanje videospota Gucci Gang je imel posebno idejo. Odpravil se je namreč v katoliško osnovno šolo Blessed Sacrament School, zaradi česar je nastal škandal, ki mu je prinesel še dodatno pozornost. V uvodnem prizoru je namreč mogoče videti raperja, kako kadi marihuano, medtem ko vrečke z loncem mečejo po tleh, tiger se sprehaja po hodniku, medicinska sestra pa potiska »oskrbovalni voziček«, sestavljen iz skodelic, ki so domnevno napolnjene s spritom in kodeinom, mešanico hip-hop skupnosti, imenovano purple drink, sizzurp ali lean. To zagotovo ni bilo nekaj, kar bi losangeleška nadškofija želela promovirati v eni od svojih institucij. Tiskovni predstavnik cerkve je povedal, da je preiskava v teku, ker niso upoštevane snemalne politike in postopki, ki jih morajo spoštovati vse katoliške šole in župnije.

Seznam želja

Prav ta skladba in spot pa sta Lila izstrelila med zvezde in mu prinesla pogodbo z Warner Bros v vrednosti osem milijonov dolarjev. Zdaj je eden izmed najbolj vročih izvajalcev na svetu, ki s svojimi norčijami na instagramu in glasbenim ustvarjanjem sprožajo tako navdušenje kot ogorčenje in odklanjanje. Zelo v nos mnogim gre tudi njegovo siceršnje obnašanje. Na glas namreč izjavlja, da ga najbolj veseli uživanje drog, številne ženske, nakupovanje avtomobilov in hiš.

V Sloveniji ni povzročil nobenega škandala. Festival kot tak je odlično uspel, nam je pa uspelo izvedeti za nekatere Pumpove zahteve, ki jih je pogojeval med kratkim, dvodnevnim bivanjem pri nas. Med drugim je treba omeniti spisek stvari, brez katerih menda ne more nastopiti. Med njimi je nemalo takšnih, ki so kaprice ali pa vsaj na meji sprejemljivega. Kot je razbrati s seznama, jih je zelo težko dobiti, saj se je zanje treba potruditi v tujino. Zvezdnik denimo zahteva tri steklenice vode s Fidžija ali visokoalkalne vode, dve steklenici vode dasani ali podobne, 10 škatel cigar backwoods, razkužilo zraka ozium smoke & odor, štiri zaboje sode v kombinaciji z zabojem sprite in zabojem kokakole, tri škatlice cigaret marlboro red, sadni krožnik, dres lokalne športne ekipe z napisom Lil Pump na hrbtu, vrečko doritos red ali blue, torbo lays classic wing stop, poper, ki je lahko zgolj limonin, modri sir, šest velikih vrečk krompirčkov, dve steklenici italijanskega vina amarone, dve steklenici vodke ciroc, osem red bullov, tri velike pice s feferoni, eno s sirom, eno vegetarijansko –vse mora biti servirano vroče – in veliko čistega ledu.

Med njegovimi zahtevami je bil košarkarski dres z njegovim imenom. FOTO: screenshot

V zvezi z bizarnimi zahtevami je včasih težko dobiti kakšno znamko, ker je na primer v Evropi ni. Vse, kar izvajalec zahteva v riderju, plača organizator poleg honorarja izvajalcu in stroškov bivanja. Pump je v Slovenijo pripotoval en dan pred nastopom. Kolikor smo izvedeli, naj bi imel namen na kratko si ogledati Ljubljano in Ptuj, a na koncu iz vsega ni bilo nič.

Enourni nastop

Namero je pokvaril urnik turneje. V Slovenijo je prišel v četrtek dopoldne in je v četrtek in petek prespal v hotelu v Ljubljani. V soboto je šel na turnejo. Ena od Pumpovih želja je bila, da bi imel športni dres, saj jih obožuje. Ker je velik navijač Luke Dončića in sta se v Ameriki že spoznala ter mu je naš košarkar podaril dres NBA, so se v Sloveniji odločili, da mu dajo tistega slovenske košarkarske reprezentance. Organizator ga je kupil. Kot je slišati, so zanj menda prosili Košarkarsko zvezo Slovenije, a naj bi jih tam napotili na prodajna mesta. Za dres se je organizator odločil, ker gre za globalno megazvezdo, ki ima na družabnih omrežjih in youtubu na milijone ogledov in bi to bila ogromna reklama tako za slovensko košarko kot za Slovenijo. »Pumpa smo prosili, ali lahko posname video z dresom, in ga je z veseljem,« pravijo.

Obiskovalci so prišli iz Anglije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Italije, samo da bi ga videli.

Pump je sicer, kot omenjeno, z enournim nastopom navdušil obiskovalce festivala. Organizatorji pravijo, da je bil odziv fenomenalen. »Obiskovalci so prišli iz Anglije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Italije, samo da bi ga videli. Vsa besedila so znali na pamet, od prve do zadnje besede. Bilo je fascinantno.«