Zvenijo kot pravi AC/DC

»Če zaprem oči, slišim natanko AC/DC,« o energiji na odru, ki jo sprošča milanska skupina Riff/Raff – AC/DC Tribute, pišejo recenzorji. Skupina Riff/Raff, ki jo je ustanovil Luigi Schiavone, kitarist znanega italijanskega kantavtorja Enrica Ruggerija, se bo slovenskim poslušalcem predstavila 7. oktobra v ljubljanskem Orto baru.

Milanski kvintet je na odre stopil leta 1989 pod vodstvom vokalista Eda Arlenghija. Skupino poganja velika strast do petih avstralskih rockerjev, na koncertih pa predstavljajo klasike z debitantskega albuma AC/DC​ High Voltage pa vse do skladb, ki jih izvajajo v živo, med njimi If you want blood, you got it, Highway to hell, Back in black, The razor's edge, Ballbracker in For those about to rock.