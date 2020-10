Zoran se posveča karieri pri naših sosedih

Posnel bo videospot na hrvaški obali, če bo to dopuščala epidemiološka situacija.

»Letos sem posnel že kar veliko novih pesmi in videospotov v studiu Hit na Hrvaškem pri. Videospot Hej, gasilci, za katerega je tekst in glasbo napisal, sem že predstavil in je že na ogled na portalu youtube. Julija sem s svojo ekipo v Crikvenici na Hrvaškem prav tako posnel dva videospota, ki bosta prav tako kmalu na ogled,« pravi pevec, ki je videospota posnel za pesmi v hrvaškem jeziku. Ena je Daleka obala avtorja Janeza Hvaleta, pri kateri je aranžma dodal prej omenjeni Pokupac, s katerim že dlje sodeluje, druga pa U božjim rukama.»Za gostoljubje pri snemanju videospota za pesem U božjim rukama sem posebno hvaležen, saj smo ga snemali v njegovem lokalu v Crikvenici. Verjetno bomo kmalu še enega. Zadnji dan julija sem posnel še eno pesem v hrvaščini. Zanjo je besedilo in glasbo napisal znani slovenski igralec, kar si štejem v veliko čast,« pravi Zoran in razkrije, da bo ta pesem imela dalmatinski melos. Tudi zanj bodo posneli videospot na hrvaški obali, če bo to dopuščala epidemiološka situacija, ki to poletje kroji usodo tudi glasbenikom.»Oktobra bom nastopil na dveh hrvaških festivalih, če do takrat slučajno ne bo kakšnih sprememb. Pesem Evo mene opet tačas že vrtijo na hrvaških radijskih postajah in je prejšnji mesec postala celo hit tedna na Zagorskem radiu, vrtijo pa jo tudi na radiih Poreč, Umag in splitskem HRT.